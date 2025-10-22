Olay, saat 11.30 sıralarında Bayraklı’nın Doğançay Mahallesi 7190 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde yaşandı.

İddiaya göre, evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Demir, çay demlemek için ocağı yakmak isterken çakmağın ateşlenmesiyle birlikte büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle evin çatısı tamamen çökerken çevredeki binalarda da camlar kırıldı. Şiddetli gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleli yardıma koştu

Göçük altında kalan Mustafa Demir, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Demir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlama sırasında evin yanında bulunan bir iş yerinde çalışan bir kişi de başına isabet eden tuğla parçası nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralı vatandaş ayakta tedavi edildi.

Evin duvarları yıkıldı, sokak savaş alanına döndü

Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken, etrafa tuğla ve beton parçaları savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye girişler bir süreliğine kapatıldı.

Görgü tanıkları, patlamanın sokağı sarsacak kadar güçlü olduğunu belirterek “Deprem sandık, dışarı koştuğumuzda evi yıkılmış halde gördük” ifadelerini kullandı.

“Gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı”

İzmir İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, olay yerinde yaptığı açıklamada patlamanın nedenine ilişkin bilgi verdi. Korkmaz, “Bugün saat 11.38 civarında Bayraklı Doğançay Mahallesi’nden bir gaz patlaması ihbarı aldık.

İtfaiye, sağlık, AFAD ve emniyet ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İlk incelemelerde, iki iş yerinin arkasında yer alan tek katlı evde, araç LPG tanklarından kaynaklanan bir gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirledik” dedi.

“Araç tipi LPG tankları tehlike yaratmış”

Korkmaz, evin arka kısmında dört adet araç tipi LPG tankı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu tankların mutfakta yemek ve ocak için kullanıldığı söylendi. İncelemelerimizde içeride bir gaz sıkışması olduğunu ve patlamanın bu sebeple meydana geldiğini tespit ettik.

Şu an hem emniyet hem de itfaiye ekiplerimiz olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.”

Soruşturma sürüyor

Bayraklı’daki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, olayın kesin nedenini belirlemek için teknik incelemelerine devam ediyor. Olayda yaralanan Mustafa Demir’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.