Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısı İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda, Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Gündem dışı konuşmalar maddesinde YENİ Parti ve AK Parti Grup başkanvekilleri söz alarak birçok konu hakkında eleştiri ve değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız: Aliağa otoyol ile Çeşme’nin aynı olması rakamların aynı olacağı anlamına gelmez

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, mecliste dile getirilen özelleştirme eleştirilerine yanıt verdi. Yıldız, “Birtakım hesaplar yaptılar. Aliağa otoyol ile Çeşme’nin aynı olması rakamların aynı olacağı anlamına gelmez. 2010 yılında da özelleştirme kapsamına alınmıştı, 2013’te vazgeçilmişti. Bakımların tek merkezden yürünmesi gerekiyor. Ülkemizin birçok yerde otoyolun tek elden bakım maliyetlerinin doğru yönetilmesi için planlama var. Eleştiri yapmaları normaldir. Hesabı doğru yapmak lazım. Otoyolu sıfırdan yapılan bir yer ile karşılaştırmak niyet okumaktır” dedi.

“Karabağlar Belediye Başkanının da kendisine bakması gerektiğini düşünüyorum”

Ruhsatız alanda İzBB’nin de okul yaptığını söyleyen Yıldız, “Ben doğma büyüme Bozyaka’lıyım. Karabağlar’daki kentsel dönüşümü ortaya koyuyoruz. Ben bir Karabağlar olarak, çocukluğumda Bozyaka’da, Karabağlar’ın ilçe olması hayaline tanıklık etmiş biri olarak söylüyorum. Demokrasi Üniversitesi getirdik. Ege Üniversitesi Bornova’yı Bornova yapan bir paydaş. Karabağlar’a üniversite yapmak istedik. Maalesef o süreçleri üzülerek izledik. Orası TOKİ’ye ait bir alandı. TOKİ noktalarında da Büyükşehir Belediyesi geçmişi ortadan kaldırdı. Karabağlar zaman kaybetti. O günün ve bugünün maliyetleri aynı noktaya gelmesi. Siyaset yaparak, kısır çekişmelerle TOKİ gibi önemli bir konuyu ciddi bir alan kazandırılmak istendi. Gazi, şehit ailelerine öncelik tanıyan bir süreç. TOKİ, Demokrasi Üniversitesi ilk meyvesini vermeye devam ediyor. 101 hektar içerisinde açamadığı okulun imar planları var mı? Karabağlar Belediyesi’nin açtığı davalar olmasına rağmen okulun yapımı devam etti mi? Devam etti, İzmir Büyükşehir yaptı. Kendileri ruhsatı olmadığı yerlerde okulu devam ettiğini gördü. 106 hektarın uygulaması bitmedi. Bitiremediniz, ama 7 hektarda şuan partinizin genel başkanınıza tören yapıyorsunuz ama izin yok. Ekiplerini yetkisi olmadığı alanlarda, vatandaşlarla pazarlık yapıp, yetki almaya çalışıyor. Karabağlar’da mobilyacılar sitesinin yetkisi sizde ama siz oraları bırakıp 7 hektar ile uğraşıyorsunuz. Herkes kendine bakacak. Karabağlar Belediye Başkanı da kendisine bakması gerektiğini düşünüyorum. Kentsel dönüşümde İzBB sınıfta kaldı. Cemil Tugay, Murat Kurum ile görüşme talebini iletmişti ve devamında da görüştü. Bizim bu şehri yenileme gibi amacımız var. Asfaltsız hale dönen yolları ne zaman asfaltlayacağız. Bunları tartışmamız lazım” dedi.

“Fuar 1986’dan sonra uluslararası nitelik kaybetti”

İzmir Enternasyonel Fuarı’nın girişi 100 TL olması hakkında eleştirilerini dile getiren Yıldız, “İzmir Fuarı ile ilgili de üzülerek bir süreci izledik. 1986’dan sonra uluslararası nitelik kaybetmiş durumda. Fuarcılığında görseli değişti. Bu sene bir politika değişikliği yaptınız ve uluslararası niteliğini kaybetti. İzmir Fuar’ımızın kimliğini kaybettiğini ortaya koyma mecburiyetimiz var. Bizim kardeş şehirlerimiz var. Bizim önümüzdeki sene bu şehirlerle aramızı geliştirecek politika izlememiz lazım. Geçişlerden duyulan kaygıyı anlıyorum. Girişleri 100 TL yapıyoruz. Burada uyguladığınız politika, politika değil. Bir türlü beceremediğiniz yazılım sistemi nedeniyle fuarı özendirici duruma taşımamız lazım. Kent yönetim anlayışında AK Parti’nin yaklaşımı budur. Biz somutlar üzerinden konuşuruz” diye konuştu.

Özkan'dan, Yıldız'a eleştiri yağmuru



AK Partili Yıldız'a yanıt veren ve Üsküdar'da gerçekleşen başkanvekilliği seçimleri üzeirnden iktidara yüklenen YENİ Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan ise şu ifadeleri kullandı: "Sadece eşit maaş, eşit yaşam için Güvenpark'ta 35 gün boyunca gaziler oturdu. Dolayısıyla 'siz şehit ve gazilerden ne istiyorsunuz?' sorusunu en çok protezleri poşetlerde kalmış olanlar sormayı hak ediyor.

İnsanlar beslenme çantasındaki listenin nasıl karşılanacağını düşünüyorlar. Siz ne yaptınız biliyor musunuz? Yerel yönetim ile iktidarın birlikte çalışması için parti değişikliği olmasından bahsettiniz. Siz hizmet götürmenin önünde durdunuz. Siz halkın size vermediği yerleri çeşitli yollarla aldınız ve bunları başarı saydınız. O ya da bu yolla o ilçeleri aldı sayın, günü geldiğinde milletin oraları sizden alacağını görmüyor musunuz? Hiç mi duymuyorsunuz sokağın sesini? Herkes bilsin bu aziz milletin ahı yerde kalmayacak, kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak"