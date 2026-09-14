Türkiye genelinde “Ailem Güvende” adı verilen operasyonlarda aralarında çok sayıda LGBTİ+ aktivistinin de bulunduğu onlarca kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi ve tutuklanmaları, İzmir'de protesto edildi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü önünde toplanan yurttaşlar, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüyerek Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne ilerledi.

Polis LGBT pankartına izin vermedi

Yürüyüş öncesinde yapılan müzakerelerde Emniyet güçleri yürüyüşe izin verdi. Ancak üzerinde “LGBTİ+” yazısı bulunan ve yazının gökkuşağı renklerinde olduğu pankartın açılmasına izin verilmedi.

Yürüyüş boyunca grup tarafından “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Nefret inat yaşasın hayat”, “Vardık varız var olacağız”, “Batsın batsın ahlakınız batsın” ve “Susma haykır eşcinseller vardır” sloganları atıldı.

Grup, basın açıklaması yapmak üzere pankartı açmak isteyince polis tarafından ablukaya alındı.

Eylemciler direnince polis müdahale etti

Uyarılara ve anonslara rağmen yürüyüşün sona ermesinin ardından kalabalığın dağılmaması ve pankartı açmakta ısrar etmesi üzerine Emniyet güçleri eylemcilere müdahale etti. Müdahalede biber gazının kullanıldığı öğrenilirken, kısa süreli arbedenin ardından eylemciler dağıldı.