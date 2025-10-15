Son Mühür / Yiğit Uzun- Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre yayımladığı eylül ayı verileri, Ege Bölgesi ihracatında dengelerin değiştiğini gösterdi. Bölge genelinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyar 315 milyon dolardan 3 milyar 470 milyon dolara çıktı. Dokuz aylık toplamda ise Ege’nin ihracatı yüzde 1,4 artışla 32 milyar 690 milyon dolara ulaştı.

Bursa, otomotivdeki sıçramayla İzmir’i solladı

Yılın ilk sekiz ayında İzmir’in gerisinde kalan Bursa, eylül ayında yaptığı güçlü atakla dikkat çekti. Kent, ihracatını yüzde 20 artırarak 1 milyar 508 milyon dolardan 1 milyar 809 milyon dolara taşıdı. Bu performansla Bursa, fotofinişle İzmir’i geçerek ikinci sıraya yerleşti.

İzmir ise ihracatını yüzde 10,5’lik artışla 1 milyar 631 milyon dolardan 1 milyar 802 milyon dolara çıkardı. Ancak bu yükseliş, Bursa’nın özellikle otomotiv ve makine sektörlerindeki hızlı ihracat artışı karşısında üçüncülüğü korumasına yetmedi.

Bursa’daki ihracat artışında otomotiv sektörünün yanı sıra makine, tekstil ve kimya sanayilerindeki yüksek dış siparişlerin etkili olduğu ifade ediliyor. İzmir ise kimya, demir-çelik ve gıda sektörleriyle güçlü seyrini sürdürdü ancak artış hızı Bursa’nın temposuna yetişemedi.

İzmir yıl bazında üçüncülüğünü koruyor

Ocak–Eylül döneminde tablo farklılaştı. İzmir, 17,9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genelinde üçüncü sıradaki yerini korurken, Bursa 14,4 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı. Böylece eylül ayında yaşanan “fotofiniş zaferine” rağmen İzmir, yıl genelinde üstünlüğünü sürdürdü.

Ege’nin ihracat rekortmeni Uşak oldu

Ege Bölgesi’nin eylül ayı performansında Uşak ön plana çıktı. Kent, ihracatını yüzde 16,5 artırarak 45 milyon dolara yükseltti ve bölgenin ihracat artış rekortmeni oldu.

Buna karşılık Manisa, yüzde 5,4’lük düşüşle 643 milyon dolara gerilerken, Denizli ihracatını yüzde 4 artırarak 377,8 milyon dolara taşıdı. Balıkesir, 200 milyon dolar barajını geçerken, Aydın’da yüzde 10’luk düşüş yaşandı.

Muğla, 1 milyar dolar eşiğini aşarak su ürünleri ihracatında Türkiye liderliğini sürdürdü. Kütahya ise porselen ve seramik ihracatındaki artışla 9 ayda 712 milyon dolara ulaştı.