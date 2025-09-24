Son dönemin popüler genç oyuncularından Burak Yörük, hem projeleriyle hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. Yörük’ün aşk hayatı, hayranlarının büyük ilgisini çekiyor ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Yakışıklı oyuncunun aşka dair yaşadığı yeni gelişme, bu yılın en dikkat çeken magazin haberleri arasında gösteriliyor. Peki Burak Yörük’ün yeni sevgilisi kim? Çiftin ilişkisi nasıl başladı ve kariyerlerinde neler değişti?

Burak Yörük Kimdir ve Kariyerine Kısa Bakış

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995’te İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başladı; ilk televizyon deneyimini bu sektörün içinde bir ailede yetişmesinin etkisiyle yaşadı. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Yörük, genç yaşta birçok popüler dizide rol aldı. “20 Dakika”, “Benim Adım Gültepe”, “4N1K”, “Baraj” ve “Seversin” projeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Kendine özgü oyunculuğu ve sempatik tavırları, genç jenerasyonun favorileri arasında yer almasını sağladı.

2025 yılına geldiğimizde Yörük, hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında projeler üretmeyi sürdürdü. Özellikle Sustalı Ceylan gibi işlerde başrol üstlenmesi ve farklı türlerde karakterleri canlandırması oyunculuğuna yeni bir soluk getirdi. Kariyeri boyunca birçok reklam filminde de boy gösteren genç aktör, sosyal medya hesaplarında doğal ve samimi tavrıyla herkese ulaşabiliyor.

Yeni Sevgilisi Tuana Yılmaz ile Yaşadığı Aşk

Burak Yörük’ün özel hayatı her zaman merak edilen konular arasında. Son aylarda kendisiyle birlikte anılan isim ise genç müzisyen ve şarkıcı Tuana Yılmaz. Çiftin Londra’da tatil yaptığı ve sosyal medya paylaşımlarında keyifli anlarını sıkça paylaştığı görüldü. İkilinin beraberliği magazin basınına ilk yansıdığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Yörük, verdiği röportajlarda sevgilisi için “çok klas bir kadın” ifadelerini kullandı.

Tuana Yılmaz, müziğiyle de son dönemde yükselişe geçerken, çift sosyal yaşamlarında birbirlerini desteklediklerini belirtiyor. İlişkilerini gizlemeyen ve sosyal medyada aşka dair cesurca açıklamalar yapan Yörük, yakın çevresine evlilik hazırlığında olduklarını açıkladı. Sevgilisine yaptığı evlilik teklifini bile sosyal medya üzerinden paylaşarak, aşklarını kutladı. Özellikle Yörük’ün “Aşkımızdan mahvolduk” açıklaması, magazin başlıklarında geniş yer buldu.