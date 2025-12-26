Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları üzerine başlattığı çalışmalarda şüphelilerin ifadelerine başvuruyor.

Spor ve iş dünyasından tanınmış simaların da adının geçtiği soruşturma, Türkiye gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Operasyonun detayları henüz tam olarak netleşmemekle birlikte, savcılığın finansal hareketleri ve şüpheli para transferlerini mercek altına aldığı belirtiliyor. Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı iddia edilen Burcu Kurt ve listeye yeni dahil olan Burak Söyleyen'in soruşturmadaki rolleri merak konusu olurken, yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Burak Söyleyen Kimdir?

Soruşturmanın yeni dalgasında gözaltı listesinde yer alan isimlerden biri olan Burak Söyleyen, kamuoyu tarafından tanınan bir figür değil. Edinilen bilgilere göre genç isim, bir restoranda müdür olarak çalışıyor. Erden Timur gibi yüksek profilli iş insanlarının bulunduğu listede, farklı meslek gruplarından isimlerin de yer alması, soruşturmanın sadece futbol camiasıyla sınırlı kalmadığını, finansal ağın farklı noktalarına uzandığını gösteriyor. Söyleyen hakkındaki suçlamaların detayları ise henüz netleşmedi.

Soruşturmada Erden Timur Detayı

Operasyonun en çok konuşulan boyutu ise Galatasaray eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur'un durumuydu. Futbol camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Timur'un gözaltına alınması, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. İddialara göre soruşturma, sadece yasa dışı bahis oynatmakla sınırlı kalmayıp, bu yolla elde edilen gelirlerin aklanması sürecini de kapsıyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve 29 kişilik listede başka sürpriz isimlerin de olabileceğini işaret ediyor. Burcu Kurt, Burak Söyleyen ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği öngörülüyor. Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle suçlamaların detayları şimdilik basına yansımazken, hukukçular sürecin teknik takip ve mali incelemelerle desteklendiğini vurguluyor.