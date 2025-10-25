İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan yoğun yağışlar, bölgeyi zor durumda bıraktı. Özellikle metrekareye bir buçuk saatlik sürede yaklaşık 144 kilogram yağışın düşmesi, dere taşkınlarına ve birçok ev ile işyerinin su altında kalmasına yol açtı. Yağışın etkisiyle Foça'da trafik aksadı, araçlar dere kenarındaki bariyerlere takıldı ve birçok vatandaş mahsur kaldı. Bu süreçte Bucak Deresi civarında mantar toplamak için yola çıkan ve aracıyla sele kapılan 70 yaşındaki emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu'ndan ise endişe verici haberler geldi.

Bölgedeki ekipler Bülent Kaptanoğlu'na ulaşabilmek için çalışmalarını üç gün boyunca aralıksız sürdürdü. İlk aramalarda kaybolan Kaptanoğlu'nun gömleği bulunsa da kendisine ulaşılamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK Özel Timi-6 ve diğer arama-kurtarma personeli, Bucak Deresi ve çevre bölgede titiz bir operasyon yürüttü.

Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, su içerisinde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, Foça Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu gelişme, ailesi ve Foça halkında büyük üzüntü yarattı.

Foça'daki felaketin teknik boyutu da dikkat çekiyor. İlçede kısa sürede metrekareye düşen 144 kilogramlık yağmur miktarı, son yılların en yüksek oranlarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu aşırı yağış, sel riskini artırdı ve arama-kurtarma çalışmalarına da zorluklar getirdi. İlgili kurumlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için sel yataklarının kontrolü ve tahliye altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bülent Kaptanoğlu Kimdir?

Bülent Kaptanoğlu, İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan, bankacılık mesleğinden emekli bir vatandaştı. Sel sırasında mantar toplamak amacıyla Bucak mevkisine geldiği bilinen Kaptanoğlu, bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle aracında mahsur kaldı. Kaptanoğlu'nun vefatı, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.