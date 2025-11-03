Türk sanat müziği camiasının duayen ismi, yetiştirdiği sayısız yetenekle "hocaların hocası" unvanını kazanan kıymetli müzik eğitimcisi Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti. Bir asrı aşan ömrünü sanat ve eğitime adayan usta sanatçının vefat haberi, sanat çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu. Altmışdört'ün vefatı, Türk musikisi tarihinde önemli bir devrin kapanışı olarak yorumlanıyor.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden taziye mesajı

Sanatçının kaybına ilişkin ilk resmi açıklama, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yayımlandı. Paylaşımda, Altmışdört'ün müzik dünyasındaki eşsiz konumu ve eğitime olan bağlılığı vurgulandı. Mesajda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz," ifadelerine yer verildi. Bu derin taziye mesajı, Altmışdört’ün sanat hayatına yaptığı kalıcı katkının resmi olarak teslim edildiğini gösteriyor.

Yetiştirdiği öğrencilerle adını ölümsüzleştirdi

Süheyla Altmışdört, sadece bir eğitimci değil, aynı zamanda Türk sanat müziğinin en parlak yıldızlarının da yol göstericisiydi. Ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi bugün sanat camiasının zirvesinde yer alan isimler de dâhil olmak üzere binlerce öğrenciye rehberlik etti. Bu durum, Altmışdört'ün sadece teknik bilgi aktarımında değil, aynı zamanda sanatçı kişiliğinin gelişiminde de ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Trabzon'dan İstanbul Konservatuvarı'na uzanan sanat yolculuğu

1926 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Süheyla Altmışdört, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, sanat aşkının peşinden giderek 1948 yılında İstanbul'a geldi. Burada, dönemin en saygın eğitim yuvalarından olan İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümüne girdi ve 1954 yılında mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil gibi Türk müziğinin dev isimlerinden ders alma ayrıcalığını yaşadı. Konservatuvar eğitimini tamamlamasının hemen ardından, bir daha kopmayacak olan hocalık kariyerine adım attı.

Eğitim ve koro yönetiminde öncü bir kimlik

Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hem hocalık hem de koro yöneticiliği yapan Altmışdört, kariyerinin en önemli aşamalarından birini İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu (Üniversite Korosu) ile yaşadı. 1963 yılından itibaren bu koroyu çalıştırdı ve yönetti, sayısız başarılı konsere imza atarak koronun itibarını yükseltti. Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanında yeni konservatuvarların kurulmasına öncülük ederek, Türk müziği eğitiminin kurumsallaşmasına önemli katkılarda bulundu. Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda radyo konserleri vererek sesi ve bilgisiyle geniş kitlelere ulaştı. Usta sanatçı, 42 yıl boyunca sürdürdüğü Üniversite Korosu'ndaki görevini 2005 yılında Elif Ahıs'a devretmişti. Türk müziğine adanmış bu uzun soluklu kariyer, Süheyla Altmışdört'ü unutulmazlar arasına yerleştirdi.