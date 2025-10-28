Son Mühür- Komedi dizisi "Fawlty Towers"da Sybil Fawlty karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Prunella Scales, oğullarının Salı günü yaptığı açıklamada 93 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

1932 yılında Surrey'de doğan ve oyunculuk kariyerine Bristol'daki Old Vic Tiyatro Okulu'nda başlayan Sybil, 1975 ve 1979'da çekilen iki sezonda John Cleese'in canlandırdığı Basil Fawlty karakterinin karısı rolüyle tanınmıştı.

Torquay sahil beldesindeki işlevsiz bir otelde geçen dizi, İngiltere'nin en bilinen komedilerinden biri haline geldi ve dünya çapında gösterildi.

Scales, aktör Timothy West ile 61 yıl evli kalmıştı. West geçen Kasım ayında vefat etmişti.

Fawlty Towers, 2019 yılında Radio Times dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi İngiliz TV sitcom'u seçildi. 2016 yılında Avustralya'da tiyatro prodüksiyonuna dönüştürüldü ve 2024 yılında Londra'nın West End bölgesine taşındı.

93 yaşında son nefesini veren Prunella Scales'in bir süredir alzhemier hastalığıyla boğuştuğu belirtiliyor.

