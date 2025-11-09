2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, deplasmanda 24Erzincanspor karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlamasına rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Son haftalarda yaşadığı şanssız kayıplara bir yenisini ekleyen sarı-lacivertliler, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Son dakika kabusu bu kez de puan kaybına yol açtı

Bucaspor 1928, bu maç öncesi son iki karşılaşmasında Erbaaspor (D) ve İskenderunspor karşısında son dakika golleriyle yenilerek puan kaybetmişti. Erzincan deplasmanında ise üstünlüğünü koruyamayarak bu kez 1 puana razı oldu.

İzmir temsilcisi, ligde çıktığı 11’inci maçında 3’üncü beraberliğini alarak puanını 3’e yükseltti. Ancak bu sonuç, takımı son sıradan kurtarmaya yetmedi.

Genç yetenek Buğra Akçagün parlamaya devam ediyor

Bucaspor 1928’in bu maçtaki ilk golünü atan 20 yaşındaki 10 numara Buğra Akçagün, gol sayısını 5’e çıkardı.

Genç yetenek, takımının toplam 8 golünün 5'ine imza atarak sarı-lacivertlilerin en skorer ismi oldu. Buğra’nın form grafiği, teknik heyetin ve taraftarın en büyük teselli kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Bucaspor 1928’de hedef moral toparlamak

Son sıralarda bulunan Bucaspor 1928, puan kaybına rağmen deplasmandan en azından bir puan çıkarmanın moral olduğunu belirtti.

Teknik ekip, önümüzdeki haftalarda hem savunma direncini artırmayı hem de skoru koruma alışkanlığını geliştirmeyi hedefliyor.