Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, Osman Aksüner Mahallesi 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak söz konusu proje ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Özlem Şenyol Kocaer: Yapı stoku itibariyle ruhsatsız yapılaşmış bir bölgeden bahsediyoruz

İlçenin büyük bir bölümünün kentsel dönüşüm gündemiyle meşgul olduğunun altını çizen Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, “İlçenin büyük bir çoğunluğunun kentsel dönüşüm gündemiyle yer aldığını görmekteyiz ve çalışmaları sürdürmekteyiz. Detaylı olarak baktığımızda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bu zamana kadar baktığımızda yaptığımız işlerden birisi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmak oldu.

Buca Belediyesi, Osman Aksüner mahallemizin sınırında yer alıyor. Aynı zamanda bizim protokol yolu dediğimiz Yeşillik Caddesi yine bu mahallemizde yer alıyor. Ege Serbest Bölgesi ve Havalimanı’na çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap bölgemiz bu 106 hektarın kuzeyinde yer almaktadır. Öncellikle burada yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı konutlara yerleşmelerini planlıyoruz. Yapı stoku itibariyle ruhsatsız yapılaşmış bir bölgeden bahsediyoruz. Sokak görüntülerine baktığınızda bölgenin kentsel dönüşüme muhtaç olduğunu herkes görebiliyor.

Aslında alanı gezdiğimizde yapıları birçoğunun boş ve terk edilmiş olduğunu görüyoruz. 381 hak sahibimiz olacak, 213 parsel bulunacaktır. Alanda yaşlanan bir nüfusun olması nedeniyle tersine bir göçün yaşandığını görebiliyoruz. Bağımlılık oranının yüzde 42 olduğunu görebiliyoruz. 65 yaş üstünün olması bakım hizmetlerinin olmasının alanda zaruri ihtiyaç olarak önümüze çıktığını görüyoruz. Mahalle, Karabağlar’ın genelini yansıtan bir görüntüye sahip. Yeni imar planlarıyla 7 katlı yapılaşma öngörüsü getirilmiştir. Planlı bir yol düzeni ile birlikte daha erişilebilir bir sistem yaratılması öngörülmüştür.” dedi.

“Türkiye’nin farklı kentlerinde gerçekleşmiş kentsel dönüşüm uygulamalarını yerinde inceliyoruz”

Son olarak, proje süreçlerinde yaptıklarından ve yapacaklarından bahseden Kocaer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “18 uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin farklı kentlerinde gerçekleşmiş kentsel dönüşüm uygulamalarını yerinde inceliyoruz. Fizibilite ve değerlendirme çalışmalarını tamamladık.

Hazırlıklarımızı tamamladık. Yaz döneminde öğrenci akademi programını hayata geçirdik. Sergimizi açtık bununla ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirmelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızla sosyal dokunun ne olduğunu tespit etmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Taşınmazların değerlendirilme süreçleri şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Hane halkı ile birlikte geri bildirimleri alacağız. İkinci aşamada mimari projeler konuşulacak. Bakanlık ile görüşmelerimizi önemsiyoruz, koordineli bir çalışmayı yürüteceğiz ve iyi bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum.”