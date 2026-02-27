Son Mühür/ Beste Temel - Ramazan ayı kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte temin ettikleri temel gıda ürünlerini okula getirdi. Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, koli hazırlama sürecinde öğrencilere destek verdi.

Hazırlanan yardım kolileri, belediyenin düzenli sosyal destek çalışmaları kapsamında oluşturulan kolilerle birleştirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çocukların katkısı belediyenin yardım ağına dâhil edildi.

Dayanışma ağı güçlendi

Gerçekleştirilen çalışmayla hem çocukların paylaşma bilincine katkı sunuldu hem de kentteki sosyal dayanışma zinciri genişletildi. Minik öğrenciler, erzakları tek tek kolilere yerleştirerek sürece aktif şekilde katıldı.

Başkan Duman: “Dayanışma büyüdükçe buca güçlenir”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, dayanışma kültürünün küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti. Duman, şu ifadeleri kullandı: “Paylaşmayı öğrenen çocuklar, yarının vicdanlı ve adil toplumunu inşa eder. Minik yavrularımızın evlerinden getirdikleri erzaklarla bu sürece dâhil olması hepimiz için çok kıymetli. Biz de belediye olarak onların heyecanına ortak olduk, kolilerini kendi yardımlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Dayanışma büyüdükçe Buca güçlenir. Bu güzel dayanışma örneği için tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve en önemlisi o güzel kalpli çocuklarımıza teşekkür ediyorum.”