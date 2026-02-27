Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı Öğretim Elemanı Prof. Dr. Kürşat Şahin Yıldırımer ile Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı Dr. Gülçin Itırlı Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde ebeveynler, eğitimciler ve gençlerle çalışan profesyoneller kuşaklar arası farkları ve toplumsal dönüşümün psikolojik etkilerini ele aldı.

“Her kuşak bir öncekine tepki”

Prof. Dr. Kürşat Şahin Yıldırımer, kuşakların karakteristik özelliklerine dikkat çekti. “Her kuşak, bir öncekinin travmasına tepki olarak yetişir. Ancak iyileştirmek isterken, çoğu zaman yeni bir kırılganlık üretir” dedi.

Y kuşağının sınav odaklı ve aşırı korumacı aile yapısı içinde büyüdüğünü belirten Yıldırımer, Z kuşağının dijital dünya ve belirsizlikler nedeniyle yoğun kaygı bozuklukları yaşadığını ifade etti. Günümüzde yaşanan otorite krizine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün yaşanan otorite sorunları saygı eksikliğinden değil, temas kurulamamasından doğuyor. Güç, doğru ilişki kurulamadığı için kaybediliyor. Özellikle 0-3 yaş arası dönem, aile otoritesinin sağlıklı inşası açısından kritik öneme sahiptir.”

“DDijital bağımlılığa karşı derin bağ”

Dr. Gülçin Itırlı Aslan, konunun biyolojik ve psikolojik boyutuna odaklandı. “Sandviç Kuşağı” olarak tanımlanan ve hem çocuklarına hem de yaşlı ebeveynlerine bakım veren yetişkinlerin yaşadığı yükü değerlendirdi.

Epigenetik kavramına dikkat çeken Aslan, “Genlerin üzerinde yaşam notaları yazılıdır. Kavga ortamında büyüyen çocuk ile sevgi ortamında büyüyen çocuğun genetik kodları farklı gelişir. Bugün sergilediğimiz davranışlar yalnızca çocuklarımızı değil, torunlarımızı da etkiler” ifadelerini kullandı.

Aslan, dijital bağımlılığa karşı aile içinde güçlü ve derin bağ kurulmasının önemine işaret etti.

Etkinlik sonrası sağlık taraması

Seminerin ardından Narlıdere İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından hipertansiyon, diyabet ve obezite konularında bilgilendirme yapıldı. Broşür dağıtımı gerçekleştirildi, kan şekeri ölçümü yapılarak diyabete karşı farkındalık oluşturuldu.