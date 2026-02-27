Son Mühür / Bayındır ve Tire arasında kalan, mülkiyeti Bayındır’da olan adı gibi zeytincilikle ünlü ‘Zeytinova’ mahallesiyle ilgili yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İzmir’in Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi’nde bulunan 231 ada 16 parseldeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylandığı açıklandı. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan ve özelleştirme kapsam ve programında yer alan taşınmaz için “Lojistik Tesis Alanı (E: 1.00, Yençok: 9,50 metre) ve Yol” kullanım kararları getirildiği duyuruldu. Buna göre parselde emsal değeri 1.00 olarak belirlenirken, yapıların en fazla 9,50 metre yüksekliğinde inşa edilebilmesine imkan tanındığı da belirtildi.

Plan değişiklikleri de tamamlandı

Söz konusu düzenleme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğiq’ni de kapsadı. Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu plan değişiklikleri de tamamlanmış oldu.

Özelleştirme İdaresi yetkilendirildi

Kararda, plan değişikliklerinin uygulanmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Bayındır ilçesi, Zeytinova Mahallesi, 231 ada, 16 parseldeki taşınmaza "Lojistik Tesis Alanı (E: 1.00, Yençok: 9,50 m.) ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”