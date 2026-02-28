İzmir’in Buca ilçesi, akşam saatlerinde sanayi bölgesinden yükselen dumanlarla hareketli dakikalar yaşadı. Zafer Mahallesi 2370. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Depo alanlarına sıçradı

İmalathanedeki ahşap malzemelerin ve döşemelik süngerlerin hızla tutuşmasıyla kontrolden çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki atölye ve depo alanlarına sirayet etti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölge tam anlamıyla abluka altına alındı. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye grubu, jandarma ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık personelleri yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun bir çabayla müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin ulaştığı çok sayıda iş yerinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yangının çıkış kaynağına ilişkin incelemelerin başlatılacağı bildirildi.