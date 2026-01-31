Enerji maliyetlerinin yükseldiği kış aylarında, vatandaşlar evlerini daha düşük tüketimle ısıtmanın yollarını araştırıyor. Yapılan son değerlendirmeler ve kullanıcı deneyimleri, evlerin yeterince ısınmamasının temel nedeninin “yetersiz ısı” değil, “yanlış ısı dağılımı” olduğunu ortaya koyuyor.

Isınan havanın fizik kuralları gereği yükselmesi, peteklerden çıkan sıcaklığın doğrudan tavana ulaşmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle yüksek tavanlı evlerde ve pencere altına konumlandırılan peteklerde alt seviyelerin soğuk kalmasına yol açıyor. Sonuç olarak oda dengeli şekilde ısınmıyor ve enerji kaybı artıyor.

Sıcak hava tavanda hapsoluyor, alt kısımlar serin kalıyor

Peteklerden çıkan sıcak hava herhangi bir engelle karşılaşmadığında hızla tavana yöneliyor. Bu da tavan bölgesinin gereksiz yere ısınmasına, oturma hizasının ise beklenen sıcaklığa ulaşamamasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu durum, kombinin daha sık devreye girmesine ve yakıt tüketiminin artmasına yol açıyor.

Bu sorunu gidermek amacıyla geliştirilen petek üstü çözümler, sıcak havanın oda içine yatay şekilde yayılmasını sağlıyor.

Dekoratif raflar ve ısı yönlendiriciler öne çıkıyor

Peteklerin yaklaşık 10–15 santimetre üzerine yerleştirilen dekoratif raflar, yükselen sıcak havayı kırarak odaya doğru yönlendiriyor. Aynı zamanda perdelerin peteğin üzerine gelmesini engelleyerek ısı kaybını azaltıyor.

Piyasada bulunan petek üstü ısı yönlendiriciler ise kavisli yapılarıyla sıcak havayı doğrudan odanın merkezine doğru üflüyor. Isıya dayanıklı malzemeden üretilen bu aparatlar, montaj gerektirmeyen geçmeli yapılarıyla kolay kullanım sunuyor.

Yüzde 15’e varan tasarruf sağlanabiliyor

Uzmanların paylaştığı bilgilere göre, sıcaklığın odaya dengeli şekilde yayılması zemine ve oturma alanlarına daha hızlı ısı ulaşmasını sağlıyor. Oda kısa sürede istenen sıcaklığa geldiği için kombi termostatı daha az devreye giriyor. Bu da yakıt tüketiminde yüzde 15’e varan tasarruf imkanı sunuyor.

Ayrıca sıcak havanın doğrudan yukarı çıkmasının engellenmesi, perdelerde oluşan kararmayı ve duvarlardaki is lekesini de büyük ölçüde azaltıyor.

Uygulamada hava akışı mutlaka korunmalı

Yetkililer, petek üstü aparatların uygulanmasında hava dolaşımının tamamen kesilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kullanılan raf veya yönlendiricinin, peteğin hava çıkış kanallarını kapatmaması ve mutlaka yeterli boşluk bırakılması gerekiyor. Ayrıca malzemenin yüksek ısıya dayanıklı olması büyük önem taşıyor.

Basit bir düzenleme ile elde edilen bu yöntem, kış aylarında hem konforu artırıyor hem de gereksiz enerji kaybının önüne geçilmesine katkı sağlıyor.