Son Mühür/ Hakan Kandemir- YENİ Parti İzmir’de gözlerin çevrildiği Buca’da yarın sandık kurulacak. Kurucu İlçe Başkanı Suat Bulut ile İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek aday olan Hüseyin Duyan, ilçe başkan adaylığı için üyelerin karşısına çıkacak.

Ancak ön seçime saatler kala Buca kulislerinde peş peşe dikkat çekici iddialar konuşulmaya başlandı.

ÖNCE “DUYAN’I DESTEKLEYİN” İDDİASI

Buca’da günün ilk tartışması YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç üzerinden yaşandı.

Parti kulislerinde, Güç’ün bazı üyelerle yaptığı görüşmelerde Hüseyin Duyan’ın desteklenmesini istediği öne sürüldü.

Söz konusu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Ancak Güç’ün Buca yarışındaki tutumuna ilişkin tartışmalar yeni değil. Daha önce de parti içinden Güç’ün tarafsız kalması gerektiği yönünde kamuoyuna yansıyan açıklamalar yapılmıştı.

KOCAOĞLU DİVAN BAŞKANI OLACAKTI

Günün asıl dikkat çeken gelişmesinin ise Divan Kurulu konusunda yaşandığı iddia edildi.

Son Mühür’ün edindiği bilgilere göre, YENİ Parti Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüşerek yarınki ön seçimde Divan Başkanlığı görevini üstlenmesini teklif etti.

Kocaoğlu’nun teklife olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.

Aytekin’in daha sonra Buca İlçe Başkanı ve aynı zamanda ön seçimde aday olan Suat Bulut’u arayarak Aziz Kocaoğlu’nun Divan Başkanı olacağını bildirdiği, Bulut’un da Kocaoğlu ismine olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Nitekim bugün İzmir basınına yansıyan bir haberde de Ensar Aytekin’in Buca’ya gelmeyeceği ve yarınki ön seçimde Divan Başkanlığı’nı Aziz Kocaoğlu’nun üstleneceği duyuruldu.

SAATLER SONRA KARAR MI DEĞİŞTİ?

Ancak kulislere yansıyan iddiaya göre gelişmeler bununla sınırlı kalmadı.

Aradan bir süre geçtikten sonra Ensar Aytekin’in Suat Bulut’u yeniden aradığı ve Aziz Kocaoğlu’nun Divan Başkanlığı’ndan çekildiğini, Divan’a kendisinin başkanlık edeceğini bildirdiği öne sürüldü.

Böylece birkaç saat içerisinde Divan Başkanlığı konusunda ikinci kez karar değişikliğine gidildiği iddiası Buca örgütünde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

KOCAOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ İDDİASI

Kulislerde konuşulan bir başka iddiaya göre ise kendisine önce teklif götürülmesi, ardından kararın değiştirilmesi Aziz Kocaoğlu’nun tepkisine neden oldu.

Kocaoğlu’nun yaşanan süreçten rahatsız olduğu ve oluşan tabloya tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Kocaoğlu’nun konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklaması ise bulunmuyor.

AYTEKİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan gelişmelerde dikkat çeken bir başka nokta ise Ensar Aytekin ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç arasındaki siyasi yakınlık iddiaları.

Buca’daki yarış, yalnızca iki ilçe başkan adayının mücadelesi olarak görülmüyor. İzmir örgütünde önümüzdeki dönemde yapılacak İl Başkanlığı ön seçimi nedeniyle Buca’dan çıkacak sonuç, il kongresi hesapları açısından da yakından takip ediliyor.

Çağatay Güç, 18 Ekim’de yapılması planlanan İl Başkanlığı ön seçimi için adaylığını açıklamış durumda.

Hüseyin Duyan ise Güç başkanlığında oluşturulan kurucu il yönetiminde görev almış, Buca İlçe Başkanlığına aday olabilmek için görevinden istifa etmişti.

Dahası, Buca’da Şubat ayında yaşanan ilçe başkanlığı krizinde de Çağatay Güç tarafından Hüseyin Duyan’ın önerildiği, ancak Genel Merkez görüşmelerinin ardından Suat Bulut isminde uzlaşıldığı kamuoyuna yansımıştı.

BUCA SANDIĞI İL YARIŞININ PROVASI MI?

Bütün bu gelişmeler, yarın kurulacak Buca sandığının önemini daha da artırıyor.

Bir tarafta mevcut Kurucu İlçe Başkanı Suat Bulut, diğer tarafta İl Başkanı Çağatay Güç’ün kurucu yönetiminde birlikte çalıştığı Hüseyin Duyan bulunuyor.

Ön seçimin daha önce planlanan tarihten 1 Ekim’e ertelenmesinde Ensar Aytekin’in sürece bizzat katılma isteğinin etkili olduğu da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımıştı.

Şimdi ise seçimden yalnızca saatler önce Divan Başkanlığı için önce Aziz Kocaoğlu isminde karar kılındığı, ardından bu kararın değiştirilerek görevi Ensar Aytekin’in üstleneceği iddiası Buca’daki yarışı yeni bir boyuta taşıdı.

Gözler yarın sandığın yanı sıra Divan’da da olacak.