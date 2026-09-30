Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğrafların paylaşılmasıyla görüşmenin detaylarına ilişkin merak arttı. Kulislerde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi ile ilgili iddialar bu görüşme ile daha da arttı.

İzmir'in geleceği konuşuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tugay görüşmede İzmir'in geleceğine ilişkin projeler hakkında görüşüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti teşkilatından kabule ilişkin mesajlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemil Tugay ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Saygılı paylaşımında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay'ı kabul etti" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’ı kabulü, şehrimiz açısından oldukça kıymetli.

AK Parti olarak biz, aziz milletimizin hayrına olacak her adımın destekçisi, itici gücü olduk olmaya devam edeceğiz.

İnanıyorum ki samimi bir ortamda geçen bu kabul, şehrimizin ve hemşehrilerimizin beklediği hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli bir eşik olacaktır.

Bu vesile ile her zaman İzmir’in ve İzmirlinin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ederiz."