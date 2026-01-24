Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdü. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Buca’nın Çamlıkule Mahallesi 220/21 Sokak’ta yaşanan sarsıntı şikâyetleri üzerine bölgede inceleme yaptı. Sokakta çok sayıda eğitim kurumunun bulunması nedeniyle sorun öncelikli ele alındı.

Yapılan incelemede, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen altyapı kazıları nedeniyle yol zemininde ciddi bozulmalar oluştuğu belirlendi.

300 metrelik hatta temel yenilemesi

Ekipler, 300 metrelik güzergâhta 25 santimetre derinliğe kadar kazı yaparak yolun alt temelini ortaya çıkardı. Temeli yenilenen yol güçlendirilirken, ardından asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sokakta yaşanan sarsıntı ve titreşimlerin önüne geçildi.

“Ağır araçlar geçince evler titriyordu”

Çamlıkule Mahallesi Muhtarı Ali Yıldırım, uzun süredir vatandaşlardan şikâyet aldıklarını belirterek, “Ağır araçlar geçtiğinde evlerde ciddi titreme yaşanıyordu. Çocuklar rahat uyuyamıyor, vatandaşlarımız huzursuz oluyordu. Yapılan çalışmayla sorun çözüldü. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.

“Deprem oluyormuş gibi sallanıyordu”

Bölgede yaşayan Batuhan Domurcukgül, yolun durumunun kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek, “Ağır vasıtalar geçtiğinde deprem oluyormuş gibi sallanma yaşanıyordu. Son dönemde yaşanan depremler nedeniyle bu durum korku yaratıyordu. Sorunun çözülmesiyle birlikte rahatladık” diye konuştu.

Hamdi Kaval ise, araç geçişlerinde evlerde ciddi sallantı yaşandığını belirterek, muhtarlık aracılığıyla yapılan başvuruların ardından yolun güçlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Esnaf ve eğitim kurumlarından teşekkür

Bölge esnafı Rahşan Özdoğan, uzun süredir devam eden yol sorununun çözüldüğünü belirterek, “Evlerin sallandığı bir noktadaydık. Yapılan çalışmayla büyük bir sorun ortadan kalktı” dedi.

Eğitim kurumu sahibi Barış Yıldız da, ağır tonajlı araçların geçişlerinde veliler ve çocuklar için deprem hissi oluştuğunu vurgulayarak, “Dilekçelerimizin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi sorunu çözdü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir sesimizi duydu”

Mahalle sakinlerinden Handan Çankaya, altyapı kazıları sonrası oluşan bozulmaların ciddi sallantılara neden olduğunu belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi sesimizi duydu. Yapılan incelemelerin ardından yol yenilendi ve sorun çözüldü” diye konuştu.