Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayan toplantı, Ürolojik Cerrahi Derneği ile Avrupa Üroloji Derneği iş birliğinde düzenleniyor. 13–14 Şubat tarihlerinde iki gün sürecek bilimsel program kapsamında canlı ve yarı canlı cerrahi uygulamalar gerçekleştiriliyor. Toplantı, ürolojide güncel tekniklerin ele alındığı uluslararası bir bilgi paylaşım platformu oluşturuyor.

Avrupa’dan ve dünyadan önemli isimler katıldı

Toplantıya; University College London Hospitals Androloji Başkanı Prof. Dr. David Ralph, Avrupa Üroloji Derneği Travma Kılavuz Paneli Başkanı ve ESGURS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Marjan Waterloos, Kulkarni Uro Surgery Pune Rekonstrüktif Üroloji Merkezi’nden ve GURS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Pankaj Joshi’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen, uzman ürolog ve hekim katıldı.

Özellikle sertleşme problemleri ve erektil fonksiyonla ilgili cerrahi uygulamaların canlı olarak gerçekleştirildiği toplantıda, katılımcılar yeni gelişen teknikleri uygulamalı biçimde izleme ve tartışma imkânı buluyor.

“Bu düzeyde Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor”

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Bozkurt, organizasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yaklaşık sekiz aylık hazırlık sürecinin ardından bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yeni gelişen cerrahi teknikleri Avrupalı ve Türk meslektaşlarımıza aktarmayı hedefledik. Canlı cerrahi ve cerrahi ipucu oturumlarıyla güçlü bir bilgi aktarımı sağlıyoruz. Bu düzeyde bir toplantı Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor.”

“Branşımıza katkı sunmayı amaçladık”

Toplantının hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bozkurt, iki gün boyunca yoğun bir bilimsel program yürütüldüğünü belirtti: “Sertleşme problemleri ve erektil fonksiyonla ilgili çeşitli ameliyatlar yapılıyor. Canlı cerrahi oturumlarla dolu dolu bir toplantı planladık. Hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına branşımıza katkı sunmak istedik. Destekleri için üniversite yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Sekiz aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen ESGURS – RATSUS 2026 Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen canlı cerrahi uygulamalar, Avrupa’dan da eş zamanlı olarak takip ediliyor.