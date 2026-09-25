Buca Belediyesi’nde işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin sorunlar git gide büyüyor. Çalışanların bazılarının ücretlerinin ödendiği ancak bazılarının ücretlerinin ödenmediğine yönelik tepkilerin ardından DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Yönetimi, basın açıklaması yapma kararı aldı.
Yaşanan gelişmelerin ardından sendika yönetimi, üyeleriyle birlikte belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirme kararı aldı.
Açıklamanın Pazartesi günü saat 13.30’da Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılacağı duyuruldu. Sendikanın açıklamasında ücret ödemelerine ilişkin yaşanan sürecin gündeme getirilmesi bekleniyor.
Daha önce de kriz yaşanmıştı
Buca Belediyesi’nde çalışanların ücretlerine ilişkin sorun daha önce de farklı tarihlerde sendikal eylemlere neden olmuştu. Şubat ayında Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube, Ocak ayı maaşlarının ödenmemesi üzerine fazla mesaiye kalmama ve mevzuata aykırı araç ve ekipman kullanmama kararı almıştı.
Aralık 2025’te de belediye çalışanlarının maaş ödemelerinde yaşanan gecikme nedeniyle sendika tarafından iş bırakma eylemi gündeme gelmiş, maaşların belirlenen tarihte ödenmemesi üzerine belediye yönetimine süre verilmişti.
Pazartesi açıklama yapılacak
Buca Belediyesi'ndeki son ödeme krizinin ardından sendikanın alacağı tutum ve belediye yönetiminin sürece ilişkin açıklaması merak konusu oldu.
Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube’nin Pazartesi günü belediye önünde gerçekleştireceği basın açıklamasıyla birlikte ücret ödemelerine ilişkin taleplerini ve yaşanan sürece yönelik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.