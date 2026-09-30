Aydın’ın Karacasu ilçesi, Afrodisias Antik Kenti’nin yanı başında yalnızca tarihiyle değil, yaşayan üretim kültürüyle de öne çıkıyor. İlçede çömlekçilikten pide ustalığına, dericilikten demir işçiliğine kadar birçok geleneksel zanaat kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Karacasu’nun kırmızı toprağı çömleğe dönüşüyor

İlçenin en bilinen el sanatlarının başında çömlekçilik geliyor. Karacasu dağlarından çıkarılan demir bakımından zengin kırmızı kil, suyla yoğrulduktan sonra çömlek ustalarının ellerinde şekilleniyor.

İlçe merkezindeki ve çömlekçiler mahallesindeki atölyelerde testi, güveç, maşrapa ve çeşitli dekoratif ürünler hazırlanıyor. Şekillendirilen ürünler kurutuluyor, ardından geleneksel odun fırınlarında pişiriliyor.

Gözenekli yapısıyla dikkat çeken Karacasu çömleği, suyu doğal şekilde serin tutarken yemeklerin pişirilmesinde de kullanılıyor. Ancak mesleğin geleceği açısından gençlerin farklı sektörlere yönelmesi ve hammadde temininde yaşanan güçlükler dikkat çekiyor.

Karacasu pidesi sofraların değişmez lezzeti

İlçenin kültürel mirasında mutfak da önemli bir yer tutuyor. Coğrafi işaret tesciline sahip Karacasu pidesi, yöresel ürünlerle hazırlanıyor.

Kıymalı, peynirli, yumurtalı ve tahinli çeşitleri bulunan pide, odun ateşinde kızgın kara fırınlarda pişiriliyor. Hamurun açılması, malzemenin dengesi ve pişirme süresi ustaların yıllar içinde kazandığı deneyimle belirleniyor.

Dağ köylerinde ustalık devam ediyor

Karacasu’nun kültürel zenginliği ilçe merkeziyle sınırlı kalmıyor. Babadağ ve Madran Dağları çevresindeki kırsal mahallelerde geleneksel üretim biçimleri bugün de sürdürülüyor.

Dericilik ve tabakçılık geçmişten gelen önemli zanaatlar arasında yer alıyor. İşlenen deriler ayakkabı, çanta ve körüklü çizme yapımında değerlendiriliyor.

Demirciler ise tarım aletleri, bağ bıçakları ve geleneksel bıçakları örs üzerinde şekillendiriyor. Orman köylerinde ahşaptan mutfak eşyaları, beşikler ve tarım araçları üretilirken bazı köylerde dokuma ve el işlemeleri de devam ediyor.

Geleneksel üretimin geleceği gençlere bağlı

Karacasu’daki zanaatların yaşaması için usta-çırak ilişkisinin sürdürülmesi önem taşıyor. Gençlerin bu mesleklere yönelmesi, üretimin geleceğe aktarılmasında belirleyici rol oynuyor.

Çömlekçilik ve diğer el ürünlerinin markalaşması, doğrudan üretici pazarları ve e-ticaret kanallarıyla daha geniş kitlelere ulaşması da ilçedeki geleneksel üretime ekonomik katkı sağlayabilir.

Afrodisias, Karacasu pidesi, çömlek atölyeleri ve dağ köylerindeki zanaatların aynı rota içinde buluşması ise ilçenin kültürel yapısını daha görünür hale getiriyor.

İzmir'den nasıl ulaşılır?

İzmir’den Karacasu’ya ulaşım karayoluyla sağlanır. İzmir’den Aydın yönüne ilerlenerek Aydın üzerinden Nazilli’ye geçilir. Nazilli’den Karacasu yoluna dönülerek yaklaşık 40 kilometrelik yolun ardından ilçe merkezine ulaşılır. Toplam mesafe yaklaşık 180 kilometre olup ulaşım, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak yaklaşık 2,5-3 saat sürer.