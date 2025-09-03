Son Mühür - ABD'de görülen en büyük tekel davalarından birinde önemli bir karar alındı. Federal yargıç Amit Mehta, Google’ın Chrome tarayıcısı ve Android işletim sistemini satmasına gerek olmadığına karar verdi. Ancak şirketin arama motoru pazarındaki üstünlüğünü sürdürmek amacıyla kullandığı bazı yöntemleri bırakması gerektiğine hükmetti.

Ucuz atlattı

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl Yargıç Mehta, Google’ın arama motoru pazarında yasa dışı biçimde tekel oluşturduğuna hükmetmişti. Bu kararın ardından Adalet Bakanlığı, Google’ın Chrome tarayıcısını satmasını talep etti. Ancak Mehta, 230 sayfalık gerekçeli kararında bu isteği "aşırı bir adım" olarak değerlendirdi. “Google’ın Chrome’u elden çıkarmasına gerek yok” diyen Mehta, aynı değerlendirmeyi Android için de yaptı. Öte yandan, bilindiği üzere Perplexity'nin Chrome için 34 milyar doları aşan bir teklif sunduğu iddia edilmişti.

Açıklama yapıldı

Mahkeme kararına göre Google, artık cihaz üreticileriyle yaptığı özel anlaşmalarda uygulamalarının ön yüklü olmasını zorunlu tutamayacak. Yani Play Store’a erişim sağlamak için üreticilerden Chrome, Google Arama veya Google Asistan gibi uygulamaları yüklemeleri istenemeyecek. Aynı şekilde, gelir paylaşımı anlaşmaları da bu şartlara bağlı olamayacak. Karardaki bir diğer dikkat çekici unsur ise veri paylaşımıyla ilgili: Google, arama verilerinin bir kısmını rakip firmalarla paylaşmakla yükümlü olacak. Yargıç Mehta, bu hamlenin Google’ın yıllardır münhasır dağıtım anlaşmalarıyla elde ettiği “ölçek avantajını” dengeleyeceğini belirtti. Ancak şirket, reklamcılıkla ilgili verilerini paylaşmak zorunda olmayacak.

Alınan karar, genel olarak Google açısından bir kazanım olarak yorumlanıyor. Şirket, Chrome ya da Android’in satılmasının ABD’nin teknoloji alanındaki liderliğini olumsuz etkileyebileceğini savunuyordu. Kararın ardından Google’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mahkeme, yapay zekanın yükselişiyle birlikte sektörün ne denli değiştiğini ve kullanıcıların bilgiye ulaşmak için artık çok daha fazla alternatife sahip olduğunu kabul etti. Ancak karar kapsamında Google’ın hizmet dağıtım yöntemlerine kısıtlamalar getirildi ve arama verilerinin rakip firmalarla paylaşılması istendi. Bu zorunlulukların kullanıcı gizliliği üzerindeki etkileri konusunda ciddi endişelerimiz var. Bu nedenle kararı detaylı şekilde inceleyeceğiz.”