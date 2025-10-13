Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de yeni hafta parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. 13 Ekim Pazartesi günü kentte en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Günün ilk saatlerinde hafif serinlik hissedilse de öğle saatlerinde sıcaklık mevsim normallerine yaklaşacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek.

Salı günü hafif serinlik etkili olacak

14 Ekim Salı günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Ancak nem oranı sabah saatlerinde yüzde 96’ya kadar çıkacak. Bu durum özellikle kıyı bölgelerde bunaltıcı bir hissiyat yaratabilir. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ortasında güneşli ve ılık hava

15 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 13 ila 24 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 50–95 aralığında seyredecek. Hafif rüzgarların etkili olacağı günde dış mekan aktiviteleri için uygun koşullar bekleniyor.

Perşembe en sıcak gün olacak

Haftanın en sıcak günü 16 Ekim Perşembe olacak. Termometreler 25 dereceye kadar çıkarken, nem oranı yüzde 84 seviyelerine düşecek. Güneşin gün boyu etkili olacağı tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması konusunda uyarıyor.

Cuma günü hafta sakin tamamlanacak

17 Ekim Cuma günü de İzmir’de güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. Rüzgarın hafif esmesiyle birlikte kent genelinde açık ve sakin bir gün yaşanacak. Hafta sonuna girerken hava koşullarının istikrarlı seyretmesi bekleniyor.

Geçmiş verilere göre mevsim normallerinde

1991–2020 yılları arasındaki meteorolojik ortalamalara göre, İzmir’de ekim ortasında ortalama en yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık ise 15 derece civarında seyrediyor. Bu haftaki tahminlerin de mevsim normallerine yakın olduğu görülüyor.

Hafta sonuna doğru planlar için uygun hava

Meteoroloji yetkilileri, yağışsız geçen bu haftanın açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun olacağını belirtiyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde serinleyen havaya karşı hafif mont veya ceket bulundurulması öneriliyor.