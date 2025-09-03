Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan ve boykot listesinde yer almayan yerli kırtasiye markalarını ve ürünlerini sizler için derledik.

Boykot Olmayan Kırtasiye Markaları

Türkiye'de üretim yapan ve boykot listesinde yer almayan markalar genel olarak şu şekildedir:

Pensan

Craft-art

Mikro

Mopak

Fatih

Noki

Gıpta

Bigpoint

Silka

Kalem ve Defterde Öne Çıkan Yerli Markalar

Kalemler: Özellikle kalem ihtiyacını karşılamak için Fatih ve Mikro markaları öne çıkıyor. Fatih, geleneksel modellerinin yanı sıra modern tasarımlarıyla her yaşa hitap ederken, Mikro daha çok ofis ve teknik çizim ürünleriyle biliniyor.

Sanatsal Malzemeler: Sanatsal ürünlerde ise Craft-art, yüksek kaliteli boya kalemleri ve diğer çizim malzemeleriyle hem profesyonellerin hem de öğrencilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Defterler: Defter alırken ise Fatih, Gıpta ve Mikro markaları öne çıkıyor. Özellikle Gıpta, defterin yanı sıra ajanda ve planlayıcı ürünleriyle de oldukça popüler.

Sık Sorulan Sorular ve Markaların Kökenleri

Tüketicilerin sıkça merak ettiği bazı yabancı ve yerli markaların kökenlerini araştırdık.

Faber-Castell Hangi Ülkenin? Faber-Castell, merkezi Almanya'da bulunan bir kırtasiye markasıdır.

Rotring Kimin? Teknik çizim ürünleriyle tanınan Rotring, 1928 yılında Almanya'da kurulmuş bir şirkettir ve günümüzde Newell Brands çatısı altında varlığını sürdürmektedir.

Mopak Yerli mi? Evet, Mopak kağıt ve kırtasiye malzemeleri üreten, Türkiye merkezli bir şirkettir. Bu nedenle yerli bir marka olarak kabul edilir.

Studi Kimin? Studi, sadece BİM mağazalarında satılan bir BİM markasıdır.

Bic Kimin? Bic, 1945 yılında kurulmuş olan, Fransa merkezli uluslararası bir şirkettir.