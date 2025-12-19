Türkiye'nin en çok konuşulan moda yarışmalarından biri olan "İşte Benim Stilim", uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Yayınlandığı dönemde hem tarz tartışmaları hem de jüri üyelerinin diyaloglarıyla gündemden düşmeyen program, 7 yıllık bir molanın ardından yeniden izleyiciyle buluştu. Ancak bu buluşma uzun soluklu olmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan yeni sezonun tanıtımları büyük heyecan yaratmıştı.

Yarışma, geçmişte RTÜK tarafından verilen cezalar ve format değişikliği tartışmaları nedeniyle ekran macerasına son vermişti. Ancak kanal yönetimi ve yapım ekibinin aldığı kararla, programın 2025 yılında yeniden başlatılması planlandı. Moda tutkunlarının merakla beklediği yarışma, yenilenen kadrosuyla gündüz kuşağındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Yeni Sezon

TV8 kanalında yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasının yeni sezonu 31 Mart 2025 Pazartesi günü başladı. Program, hafta içi her gün saat 12.30'da izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın sunuculuğunu, programla özdeşleşen isim Öykü Serter üstlendi. Serter'in moderatörlüğünde gerçekleşen yarışma yine büyük beğeni kazandı.

Jüri Koltuğunda Kimler Vardı?

Programın en çok merak edilen unsurlarından biri olan jüri kadrosu da değişmişti. Eski sezonların efsanevi jüri üyelerinden Ivana Sert, yeni sezonda da koltuğundaki yerini korudu. Kadroya dahil olan yeni isimler ise eski manken Güzide Duran ve ünlü estetisyen/girişimci Nur Bilen Yavuzer oldu. Geçmiş sezonlarda jüri üyeliği yapan Nur Yerlitaş'ın vefatı ve diğer üyelerin farklı projelere yönelmesi nedeniyle kadroda önemli bir revizyona gidildi.

Öykü Serter Kimdir?

Yarışmanın sunucusu Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olan Serter, medya kariyerine radyo DJ'liği ile başladı. Televizyon dünyasında "Biri Bizi Gözetliyor", "Akademi Türkiye" ve "Bu Tarz Benim" gibi fenomen yarışma programlarının sunuculuğunu üstlenerek tanındı. Ayrıca oyunculuk deneyimi de bulunan Serter, kendine has sunum tarzıyla Türk televizyonlarının en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Yarışma Neden Bitmişti?

"İşte Benim Stilim", 2025 yılında da ekranlara veda etti. Programın sona ermesinde TV 8'in yayın politikasının belirleyici olduğu düşünülüyor. Moda formatının zamanla izleyici üzerindeki etkisini yitirmesi ve tekrara düşmesi de final kararında rol oynayan faktörler arasında yer almış olabilir. İşte Benim Stilim 2026 yılında yeni bölümleriyle ekranda olur mu merak ediliyor.