Uygun koşullarda saklanmadığında kısa sürede filizlenen ve çürüyen soğanlar, doğru yöntemlerle aylar boyunca tazeliğini koruyabiliyor. Özellikle ekonomik olması nedeniyle toplu alım yapılan soğanlarda, saklama hataları hem kalite kaybına hem de gıda israfına yol açıyor. Gıda uzmanları, bu sorunun önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken temel noktaları paylaşıyor.

Saklamadan önce kurutma işlemi ihmal edilmemeli

Uzmanlara göre yeni alınan soğanların doğrudan depoya kaldırılması en sık yapılan hataların başında geliyor. Soğanların geniş bir tepsiye serilerek güneş alan bir ortamda 1 ila 2 gün bekletilmesi, üzerlerindeki fazla nemin atılmasını sağlıyor. Bu basit işlem, filizlenme riskini önemli ölçüde azaltırken soğanların daha uzun süre dayanmasına katkı sunuyor.

Kuru ve karanlık ortam soğanın ömrünü uzatıyor

Soğanların saklandığı ortam, dayanıklılık süresini doğrudan etkiliyor. Nemli ve aydınlık alanlar, bozulma sürecini hızlandırıyor. Bu nedenle serin, kuru ve karanlık alanlar tercih ediliyor. Güneş ışığından uzak tutulan soğanlar, hem formunu hem de lezzetini uzun süre koruyabiliyor.

Hava alabilen kaplar tercih edilmeli

Saklama kabı seçimi de soğanların sağlıklı şekilde muhafaza edilmesinde belirleyici rol oynuyor. Naylon poşetlerin nemi hapsetmesi nedeniyle risk oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bunun yerine file, bez torba, çuval, sepet veya delikli kutular gibi hava sirkülasyonuna izin veren kapların kullanılması öneriliyor.

Buzdolabı soğan için uygun değil

Soğanların buzdolabında saklanması yaygın ancak yanlış bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Buzdolabındaki nemli ortam, soğanların daha hızlı filizlenmesine ve yumuşamasına neden olabiliyor. Bu nedenle soğanların oda sıcaklığına yakın, uygun bir depolama alanında muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İhtiyaç kadar alım israfı önlüyor

Uzmanlar, soğan başta olmak üzere tüm sebzelerde ihtiyaç kadar alım yapılmasının hem tazelik hem de ekonomik açıdan önemli olduğuna dikkat çekiyor. Uzun süre saklanacak miktarlarda uygun koşullar sağlanmadığında, toplu alımın sağladığı ekonomik avantaj kısa sürede ortadan kalkabiliyor.

Doğru saklama yöntemleri uygulandığında ise soğanlar aylar boyunca filizlenmeden, çürümeden ve besin değerini kaybetmeden sofralarda yerini alabiliyor.