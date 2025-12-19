Teknolojinin gelişmesiyle birlikte animasyon dünyası hem görsel hem de hikaye anlatımı açısından büyük bir evrim geçirdi. Gişe rekorları kıran yapımların yanı sıra, sanatsal derinliğiyle iz bırakan klasikler de sinema kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Animasyonları

Sinema tarihi, gişede milyar dolar barajını aşan ve izlenme rekorları kıran animasyon filmlerine tanıklık etti. Özellikle son yıllarda Disney, Pixar ve Illumination stüdyolarının yapımları, sadece çocuklara değil yetişkinlere de hitap ederek devasa hasılatlara ulaştı.

Inside Out 2 (Ters Yüz 2) - 2024: Pixar'ın duyguları konu alan bu devam filmi, 1.6 milyar doları aşan hasılatıyla animasyon tarihinin en çok kazanan yapımı unvanını eline geçirdi. Ergenlik dönemindeki yeni duyguları işleyen film, global çapta bir fenomen haline geldi. The Lion King (Aslan Kral) - 2019: Fotorealistik animasyon tekniğiyle yeniden çevrilen klasik, teknik olarak animasyon kategorisinde değerlendirilmese de CGI teknolojisinin zirvesi olarak kabul ediliyor ve 1.6 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Frozen II (Karlar Ülkesi 2) - 2019: Elsa ve Anna'nın hikayesini devam ettiren yapım, uzun süre zirvede kalarak 1.45 milyar dolar gişe yaptı. The Super Mario Bros. Movie - 2023: Video oyun dünyasının en popüler karakterini beyazperdeye taşıyan film, 1.36 milyar dolar ile büyük bir başarıya imza attı.

Eleştirmenlerden Tam Not Alan Klasikler

Gişe başarısının yanı sıra, sanatsal derinliği ve hikaye anlatımıyla sinema tarihine geçen, IMDb ve Rotten Tomatoes gibi platformlarda en yüksek puanları alan animasyonlar da unutulmazlar arasında yer alıyor.

Spirited Away (Ruhların Kaçışı) - 2001: Hayao Miyazaki'nin başyapıtı, En İyi Animasyon Oscar'ını kazanan ilk ve tek anime olma özelliğini taşıyor. IMDb puanı 8.6 olan film, fantastik dünyasıyla büyülemeye devam ediyor.

The Lion King (Aslan Kral) - 1994: Disney'in el çizimi klasiklerinden olan orijinal film, müzikleri ve Shakespearevari hikayesiyle 8.5 IMDb puanına sahip.

Spider-Man: Into the Spider-Verse - 2018: Çizgi roman estetiğini animasyona taşıyan devrimci tekniğiyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı (IMDb 8.4).

Grave of the Fireflies (Ateşböceklerinin Mezarı) - 1988: Studio Ghibli'nin savaşın yıkıcılığını iki kardeşin gözünden anlattığı bu eser, en dokunaklı ve sarsıcı animasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.