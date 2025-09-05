Boykot olmayan kahve markaları
İsrail’e destek veren firmalara yönelik boykot çağrıları sürerken, yerli üreticiler öne çıkıyor. Türkiye’de boykot listesinde yer almayan kahve markaları şunlar:
-
Arabica Coffee House
-
Espressolab
-
Kocatepe
-
Kahve Dünyası
-
Kurukahveci Mehmet Efendi
-
Osso
-
Mahmood
-
Abdullah Efendi
Arabica Coffee House
2014’te Ankara’da kurulan Arabica Coffee House, yerli sermayeli bir marka olup boykot listesinde yer almıyor.
Espressolab
Sütiş ve Kocadağ Ailesi’ne ait olan Espressolab, Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkede şubeleri bulunan yerli bir marka.
Kocatepe
Türkiye’nin ilk kahve zincirlerinden Kocatepe, 1919’dan bu yana kahve üretiminde öne çıkan yerli bir marka.
Kahve Dünyası
2004’te kurulan Kahve Dünyası, Altınmarka Şirketler Grubu’na bağlı. 250’den fazla şubesiyle hizmet veren marka boykot listesinde değil.
Kurukahveci Mehmet Efendi
1871’de kurulan köklü marka, Türkiye’nin en bilinen Türk kahvesi üreticisi. Boykot çağrılarına dahil değil.
Osso
1959’dan bu yana üretim yapan Osso, özellikle Osmanlı kahvesi çeşitleriyle biliniyor.
Mahmood
Altunsa Gıda bünyesindeki Mahmood Coffee, hazır kahve pazarında büyüyen yerli markalardan.
Abdullah Efendi
BİM marketlerine özel olarak üretilen Abdullah Efendi Türk kahvesi de boykot listesinde yer almıyor.
Boykot edilen kahve markaları
Bazı uluslararası kahve markaları ise İsrail’e destek veya iş birliği iddiaları nedeniyle boykot çağrılarının hedefinde. Bunlardan bazıları:
-
Starbucks
-
Nescafé
-
Tchibo
-
Lavazza
-
Caffè Nero
-
Davidoff
-
Eduscho
Neden boykot yapılıyor?
Boykot çağrılarının temel nedeni, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivillere yönelik hak ihlalleri. Dünyanın birçok ülkesinde tüketiciler, İsrail’e destek verdiği iddia edilen markaları protesto ederek alışveriş tercihlerini değiştiriyor.
Boykot kampanyaları, hem Gazze halkına destek olmak hem de küresel ölçekte farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülüyor.