Boykot olmayan kahve markaları

İsrail’e destek veren firmalara yönelik boykot çağrıları sürerken, yerli üreticiler öne çıkıyor. Türkiye’de boykot listesinde yer almayan kahve markaları şunlar:

Arabica Coffee House

Espressolab

Kocatepe

Kahve Dünyası

Kurukahveci Mehmet Efendi

Osso

Mahmood

Abdullah Efendi

Arabica Coffee House

2014’te Ankara’da kurulan Arabica Coffee House, yerli sermayeli bir marka olup boykot listesinde yer almıyor.

Espressolab

Sütiş ve Kocadağ Ailesi’ne ait olan Espressolab, Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkede şubeleri bulunan yerli bir marka.

Kocatepe

Türkiye’nin ilk kahve zincirlerinden Kocatepe, 1919’dan bu yana kahve üretiminde öne çıkan yerli bir marka.

Kahve Dünyası

2004’te kurulan Kahve Dünyası, Altınmarka Şirketler Grubu’na bağlı. 250’den fazla şubesiyle hizmet veren marka boykot listesinde değil.

Kurukahveci Mehmet Efendi

1871’de kurulan köklü marka, Türkiye’nin en bilinen Türk kahvesi üreticisi. Boykot çağrılarına dahil değil.

Osso

1959’dan bu yana üretim yapan Osso, özellikle Osmanlı kahvesi çeşitleriyle biliniyor.

Mahmood

Altunsa Gıda bünyesindeki Mahmood Coffee, hazır kahve pazarında büyüyen yerli markalardan.

Abdullah Efendi

BİM marketlerine özel olarak üretilen Abdullah Efendi Türk kahvesi de boykot listesinde yer almıyor.

Boykot edilen kahve markaları

Bazı uluslararası kahve markaları ise İsrail’e destek veya iş birliği iddiaları nedeniyle boykot çağrılarının hedefinde. Bunlardan bazıları:

Starbucks

Nescafé

Tchibo

Lavazza

Caffè Nero

Davidoff

Eduscho

Neden boykot yapılıyor?

Boykot çağrılarının temel nedeni, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivillere yönelik hak ihlalleri. Dünyanın birçok ülkesinde tüketiciler, İsrail’e destek verdiği iddia edilen markaları protesto ederek alışveriş tercihlerini değiştiriyor.

Boykot kampanyaları, hem Gazze halkına destek olmak hem de küresel ölçekte farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülüyor.