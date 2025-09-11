Borusan Kocabıyık Vakfı, Borusan Grubu’nun kurucusu merhum Asım Kocabıyık ve ailesi tarafından kuruldu. Vakfın güncel yönetiminde Zeynep Hamedi başkan olarak yer alırken, vakıf faaliyetlerinde Ahmet Kocabıyık ve aile üyeleri etkin şekilde bulunuyor. 1992 yılında Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı adıyla kurulan yapı, bugün Borusan Kocabıyık Vakfı olarak eğitim, kültür ve sanat alanında sosyal sorumluluk projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı Sahibi Kim?

Vakfın kurucusu Asım Kocabıyık; Borusan Holding’in kurucusu olup, eğitim ve sosyal kalkınmayı temel değer olarak benimseyen iş insanıdır. Yönetim kurulu başkanı Zeynep Hamedi, başkan yardımcısı Z. Nurhan Kocabıyık ve üyeler arasında Ahmet Kocabıyık, Levent Kocabıyık gibi aile fertleri ile kurum yöneticileri yer alıyor. Vakıf, Borusan Grubu’nun finansal ve kurumsal desteğiyle hayata geçirildi; faaliyetleri aile kuruluş geleneğine dayalı olarak sürdürüldü.

Borusan Kocabıyık Vakfı Bursları Kimlere Veriliyor?

Borusan Kocabıyık Vakfı bursları, Türkiye’de tam zamanlı lisans düzeyinde örgün eğitim gören ve T.C. vatandaşı olan maddi ihtiyacı bulunan başarılı öğrencilere karşılıksız olarak veriliyor. Vakfın üniversite bursları, şu şartlarla sağlanıyor:

Yalnızca belirlenen üniversite ve fakültelerde örgün lisans eğitimi alan öğrenciler başvurabiliyor. Burs verilen üniversiteler ve bölümler: İstanbul Üniversitesi: İşletme, Mühendislik ve İktisat Fakülteleri İstanbul Teknik Üniversitesi: Mühendislik, İktisat ve İşletme Fakülteleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi: İşletme, İktisat ve Mühendislik Fakülteleri Boğaziçi Üniversitesi: İşletme, İktisat ve Mühendislik Fakülteleri Afyon Kocatepe Üniversitesi: Hukuk Fakültesi Bursa Uludağ Üniversitesi: Hukuk Fakültesi

Başvuruda başarı ve ihtiyaç kriterleri temel alınıyor. Not ortalaması en az 100 üzerinden 65; 4.00 üzerinden ise minimum 2.5 olmalı.

2024-2025 eğitim yılında aylık 4.500 TL ve 12 ay aralıksız olarak burs sağlanıyor.

Bursiyerlerden geri ödeme veya zorunlu hizmet beklenmiyor; tamamen karşılıksız olarak veriliyor.

Başvuru yalnızca online olarak, vakfın resmi portalı üzerinden kabul ediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu dışında başka bir kurumdan burs/maaş alanlar başvuramıyor.

Müzik bursları ise yurt dışında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere veriliyor, meslek lisesi burslarında ilgili lise komisyonu tarafından değerlendirme yapılıyor.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vakfın burs başvuruları yılda bir kez kısa bir süre için açılıyor. Başvuru için öğrencilik belgesi, giriş puan belgesi ve not dökümü isteniyor. Bursun devamı için sınıfta kalmamak, disiplin cezası almamak ve maddi desteğe ihtiyaç koşullarını taşımak gerekiyor. Üniversite ve müzik bursu dışında ayrıca meslek lisesi bursları da veriliyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı, ülkenin eğitim ve sanat alanında maddi desteğe ihtiyacı olan yetenekli gençlerine ulaşarak uzun yıllardır toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor.