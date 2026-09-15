Milyonlarca ailenin gözü kulağı eylül ayı evde bakım maaşı ödemelerine çevrilmişken, Ankara'dan beklenen resmi açıklama nihayet geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve engelli bireylerin kendi aile ortamlarında desteklenmesini sağlayan evde bakım yardımları, bu ay da hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırıldı. Ekonomik olarak dezavantajlı vatandaşlara derin bir nefes aldıran bu dev destek paketiyle birlikte, arama motorlarında "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?", "Eylül 2026 evde bakım yardımı kaç TL oldu?" ve "Evde bakım parası sorgulama ekranı" gibi aramalar hız kazandı. Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklamayla birlikte ödemelerin toplam miktarı ve yardımdan yararlanan kişi sayısı da netleşti.

EYLÜL 2026 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, ÖDEMELER HESAPLARA GEÇTİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik sağlanan ekonomik desteğin eylül ayı itibarıyla hesaplara aktarıldığını bildirdi. Bakan Göktaş'ın paylaştığı verilere göre, bu ay hak sahiplerine toplamda 7,7 milyar lira tutarında dev bir evde bakım yardımı ödemesi yapıldı. Açıklamanın ardından yüz binlerce vatandaş, hesaplarına yatan tutarı kontrol etmek için banka şubelerine ve mobil bankacılık uygulamalarına yöneldi.

EVDE BAKIM YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR, KAÇ KİŞİ FAYDALANIYOR?

İlk olarak 2006 yılında hayata geçirilen evde bakım yardımı, engelli bireylerin kendi alıştıkları çevreden kopmadan, aileleri veya yakınlarıyla birlikte huzur içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla uygulanıyor. Aile bütünlüğünü korumayı merkeze alan bu sistem sayesinde, engelli vatandaşların kurum bakımı yerine ev sıcaklığında destek görmesi amaçlanıyor. Bakan Göktaş'ın verdiği güncel bilgilere göre, Türkiye genelinde halihazırda 490 bin vatandaş bu önemli destekten aktif olarak yararlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, EYLÜL AYINDA KAÇ TL YATTI?

Artan yaşam maliyetleri karşısında dezavantajlı grupları korumayı görev bilen devlet, evde bakım yardımı rakamlarını da enflasyon oranlarına göre belirli periyotlarla güncelliyor. Bu kapsamda, evde bakım yardımı için hak sahibi başına aylık olarak 15 bin 775 lira ödeme yapılıyor. Eylül ayında da belirtilen bu tutar, 490 bin kişinin banka hesaplarına eksiksiz bir şekilde yansıtıldı. Bakan Göktaş, yatırılan 7,7 milyar liralık desteğin tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.