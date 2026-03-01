Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında oluşabilecek dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamayı devreye alacağını duyurdu. Banka, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı.

Kararın, kur oynaklığını sınırlamak ve piyasa işleyişini desteklemek amacıyla alındığı belirtildi.

Amaç: Oynaklığı azaltmak, likiditeyi dengelemek

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı çalışmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, döviz kurlarında gözlenebilecek aşırı hareketliliğin engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi için TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi.

Repo ihalelerine geçici ara

TCMB ayrıca, para politikası araçlarında da değişikliğe gitti. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verileceği duyuruldu.