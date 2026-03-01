Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyetlerini sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 2025 yılı finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Geçen yıl üretimi daraltan ve 1500’den fazla çalışanıyla yollarını ayıran şirket, bu yıl 6,3 milyar TL zarar açıkladı.

Bir önceki yıl kâr açıklayan şirketin, 2025’te ciddi bir mali tabloyla karşı karşıya kaldığı görüldü.

Net satışlarda sert düşüş

Şirketin net satışları 2024’te 98,5 milyar TL seviyesindeyken, 2025’te 74,3 milyar TL’ye geriledi. Yaklaşık 25 milyar TL’lik düşüş, satış hacmindeki daralmayı gözler önüne serdi.

Beyaz eşya satışlarındaki gerilemenin, şirketin bilançosuna doğrudan yansıdığı değerlendiriliyor.

Kârdan milyarlarca lira zarara

Vestel Beyaz Eşya, 2024 yılında 348 milyon TL net kâr açıklamıştı. Ancak 2025’te tablo tersine döndü ve şirket 6 milyar 322 milyon TL zarar bildirdi.

Uzmanlar, bu keskin değişimde üretim daralması, iç ve dış talepte zayıflama ile finansman maliyetlerindeki artışın etkili olabileceğini belirtiyor.

Borç yükü 20 milyar TL’yi aştı

Şirketin net finansal borcu 13,6 milyar TL’den 20,1 milyar TL’ye yükseldi. Yaklaşık 6,5 milyar TL’lik artış, borçluluk oranındaki yükselişi ortaya koydu.

Toplam aktif büyüklük 93,6 milyar TL’den 90 milyar TL’ye gerilerken, özsermaye ise 44,3 milyar TL’den 36,6 milyar TL seviyesine düştü.

Zorlu Holding yeniden yapılandırma sürecinde

Vestel’in bağlı bulunduğu Zorlu Grubu’nun, 500 milyon doların üzerindeki borç için bankalarla yeniden yapılandırma görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet Nazif Zorlu’nun yaptığı grubun, finansal yükü hafifletmek adına çeşitli adımlar attığı belirtiliyor.

Üretim ve istihdamda daralma

Geçtiğimiz yıl üretimini ciddi ölçüde azaltan şirket, beyaz eşya fabrikalarında 1500’den fazla çalışanın işine son vermişti. Sektördeki talep daralmasının ve maliyet artışlarının, üretim planlamasında belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Açıklanan bilanço, Türkiye beyaz eşya sektöründe 2025’in zorlu geçtiğine işaret ederken, şirketin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar merak konusu oldu.