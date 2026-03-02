Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), jeopolitik gerginliklerin piyasalara olası etkilerini sınırlamak amacıyla Borsa İstanbul’da geçici tedbirler uygulamaya aldı. Kurul, pay piyasasında açığa satış işlemlerinin yasaklandığını ve kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetileceğini duyurdu.

Borsa İstanbul’da açığa satış yasaklandı

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart tarihinden 6 Mart seans sonuna kadar Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Kararın, piyasalarda aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi ve yatırımcı güveninin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnetilecek

Kurul ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının geçici olarak esnetileceğini açıkladı. Bu adımın, piyasalarda likiditeyi desteklemek ve yatırımcıların teminat baskısını azaltmak amacı taşıdığı ifade edildi.

Amaç: Piyasa istikrarını korumak

SPK açıklamasında, jeopolitik gelişmeler ve bölgesel çatışmaların sermaye piyasalarına olası etkilerinin sınırlandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Tedbirlerin; piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, yatırımcı hak ve menfaatlerini korumak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Gözler piyasa tepkisinde

Geçici süreyle uygulanacak düzenlemelerin, Borsa İstanbul’daki fiyat hareketleri ve işlem hacmine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

SPK’nın aldığı karar, kısa vadede volatiliteyi azaltmaya yönelik bir önlem olarak değerlendiriliyor.