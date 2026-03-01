Son Mühür- Fatih Karahan liderliğindeki Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15 ile yüzde 21 olarak güncellemiş ve 2027 yılı için ise tahmin aralığını yüzde 6 ile yüzde 12 olarak açıklamıştı.

TCMB'nin güncellenen enflasyon rakamlarına rağmen özellikle gıda fiyatlarında yukarı yönlü artış hızının devam ettiği İTO'nun Şubat ayı enflasyon verilerine yansıdı.



En yüksek artış gıdada...



İTO verilerine göre, Şubat 2026'da İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık yüzde 3,85 ve yıllık yüzde 37,88 oranında arttı.



Aylık bazda Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6.87, Alkollü İçecekler ve tütün yüzde 5.38, Ulaştırma yüzde 4.95, Sağlık yüzde 3,26 arttı.

Eğitimdeki artış oranı yüzde 2.35, konuttaki artı oranı ise yüzde 2.41 olarak açıklandı.