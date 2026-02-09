Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 0.73'lük değer kaybıyla 13.521 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.88'lik yükselişle 13.641 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitif...



Küresel piyasalar, Japonya'da Başbakan Takaichi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanması ile Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle haftaya pozitif başladı.

Japonya'da Başbakan Takaichi'nin ezici zaferi sonrası Nikkei endeksi atağa kalkarak 57 bin 337 puanla rekor seviyeyi gördü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu yüzde 1,6 artışla 5 bin 22 dolardan, gümüşün onsu yüzde 5,6 yükselişle 81,76 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki Umman'daki görüşmelerden sonra jeopolitik risklerin bir nebze azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 67,31 dolarda seyrediyor.

Bitcoin de yüzde 0,1 artışla 70.337 dolara yükseldi.