Son Mühür- Eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında uluslararası yatırım kurumları, yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Özellikle gıdadaki artışın ardından Eylül ayı TÜFE oranı yüzde 3.23, dokuz aylık enflasyon oranı da yüzde 25.4'e ulaşmıştı.

Tam 15 ay sonra yıllık enflasyonun yeniden yükseldiği görüldü.



Tahminler yeniden yazılıyor...



Citi, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşeceğini, politika faizinin ise kademeli indirimlerle yüzde 37’ye ineceğini öngörürken; bu görünümün zayıflayan büyüme ve artan işsizlikle birlikte Merkez Bankası’nın uzun süre sıkı kalmasını zorlaştırabileceğini vurguladı.



Jp Morgan yüzde 31.5'e çekti...



JPMorgan ise 23 Ekim PPK toplantısında beklediği faiz indirimi miktarını 200 baz puandan 150 baz puana çekti. Aralıkta 100 baz puan daha indirim öngörerek yılı yüzde 38 politika faiziyle kapatacağını tahmin etti. Banka, 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’ten yüzde 31,5’e, 2026 tahminini ise yüzde 21,8’den yüzde 23’e yükseltti.



ING Global'de beklenti temkinli duruş...



ING Global ise hizmet enflasyonundaki inatçılığın dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını belirterek, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un üzerinde kalmasını ve Merkez Bankası’nın kalan iki toplantıda daha küçük ölçekli indirimlerle temkinli bir duruş sergilemesini bekliyor.

