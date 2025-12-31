Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi beklentilerin uzağında kaldığı 2025'de son işlem günü öncesi seansı 11.220 puandan kapatmıştı.

Endeks yılın son işlem gününe yüzde 0.26 yükselişle 11.249 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya borsaları negatif...



Küresel piyasalar, Fed tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyması ve faiz indirimlerinin enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalacağını göstermesi sonrası karışık seyrediyor.

Asya borsaları Hong Kong ve Çin borsaları dışında Noel tatili nedeniyle kapalı.

Hong Kong ve Çin borsalarında negatif seyir öne çıkıyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu şu sıralarda ise yüzde 1,2 azalışla 4 bin 310 dolarda alıcı buluyor.

Gümüş fiyatlarında ise dalgalı bir seyir izleniyor. Gümüşün onsu dün yüzde 4,5 artışla 76,1 dolara çıkmasını takiben yeni işlem gününde ise yüzde 5'e yakın gerilemeyle 71.41 dolarda işlem görüyor.

Brent petrol 61.26 dolardan,

Bitcoin 88.400 dolardan alıcı buluyor.

