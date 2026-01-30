Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 22.82 oranında değer kazanan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,16 değer kazanarak 13.831,09 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre 423,65 puan artış gösteren Borsa'da bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 3,24 değer kazandı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.16'lık düşüşle 13.809 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



ABD'de hükümet yeniden kapanabilir...



ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalmasını takip eden küresel piyasalar, Başkan Trump'ın Fed başkanlığı için adayını açıklamasını bekliyor.

Bilanço sonrası teknoloji devi Microsoft'un yüzde 10, Tesla'nın yüzde 3 değer kaybettiği gün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,13, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 arttı.

Asya borsalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



İran merkezli jeopolitik risklerin artmasıyla yükselişe geçen Brent petrol 69.80 dolardan alıcı buluyor.

Kan kaybetmeye devam eden Bitcoin 82.359 dolardan,

uzun bir aranın ardından yüzde 4'e yakın geri çekilme yaşayan ons altın 5.155 dolardan, gram altın 7.215 TL'den, gümüş 108.52 dolardan işlem görüyor.