Son Mühür- Yeni yıla fırtına gibi giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,45 değer kazanarak 12.805,81 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.27'lik yükselişle 12.839 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.



Trump'ın Grönland ısrarı...



ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşına yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükseldi.

Yatırımcıarın gözleri bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

Avrupa borsalarının kan kaybettiği günde New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,06, Nasdaq endeksi yüzde 2,39 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,76 düştü.



Asya borsaları karışık...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu 4.855 dolardan, gram altın 6.770 TL'den, gümüş 94.60 dolardan,

Brent petrolün varil fiyatı ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüzde 0,4 artışla 64.18 dolarda seyrediyor.

Yeniden 90 bin doların altına gerileyen Bitcoin 89.530 dolardan alıcı buluyor.