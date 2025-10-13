Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı 11.720 puandan kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta sonu önce ABD Başkanı Trump'tan gelen Çin'e yönelik yüzde 100 vergi koyacağım açıklaması ardından da Mansur Yavaş' yönelik konser soruşturması için izin talebi istendi haberi sonrası haftaya nasıl başlayacağı merak konusuydu.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde yüzde 1.25'lik düşüşle 10.586 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



ABD, Çin'e kapıyı kapatmadı...



Asya borsaları , ABD-Çin ticaret savaşındaki son gerginliğin piyasaları tedirgin etmesinin ardından haftaya düşüşle başladı.

Cuma gecesi Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyleyerek kripto para piyasasında son yılların en büyük çöküşüne zemin hazırlayan Trump,

''Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Sanırım gayet iyi anlaşacağız. Çin ile harika bir ilişkim var. Xi kötü bir an yaşadı. Onun haksız olduğunu bile söylemiyorum. Ama yine de, tarifeler yüzünden onlar için işler çok daha zor." açıklamasıyla Çin'e yönelik tavrının değişebileceği sinyali verdi.

Bu açıklamanın ardından bahis sitesi Polymarket'te Trump'ın Çin'e gerçekten yüzde 100 vergi koyacağına inananların oranı yüzde 14'e kadar düştü.

Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Küresel piyasaların ticaret savaşı riski nedeniyle tedirgin olduğu süreçte ons altın yukarı yönlü hareketini hız kesmeden sürdürüyor.

Yüzde 2.19 oranından değerlenen ons altın 4.069 dolardan işlem görüyor.

Brent ham petrol yüzde 1.50 yükselişle 63.67 dolardan satışa sunuluyor.

Bitcoin ise 115.114 dolardan işlem görüyor.

