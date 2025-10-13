Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, 2025 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye otomotiv sektörü üretim ve ihracat performansını artırdı. Toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterirken, ihracat adet bazında yüzde 6 yükseldi.

Üretim 1 milyon adedi aştı

OSD’nin açıkladığı verilere göre, yılın 9 ayında toplam otomotiv üretimi 1 milyon 31 bin 527 adede ulaştı. Otomobil üretimi yüzde 3 oranında azalarak 637 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 53 bin 250 seviyesine çıktı.

Ticari araç grubunda üretim yüzde 15 artarken, hafif ticari araçta yüzde 17 büyüme görüldü. Ağır ticari araç üretimi ise yüzde 4 düşüş kaydetti. Sektörün genel kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak ölçülürken, hafif araç grubunda bu oran yüzde 66, kamyonda yüzde 55, otobüs-midibüs grubunda yüzde 65, traktörde ise yüzde 39 oldu.

İhracatta ticari araçlar öne çıktı

Yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 artışla 769 bin 625 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 düşerken, ticari araç ihracatı yüzde 28 oranında yükseldi.

Traktör ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 azalarak 8 bin 336 adette kaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi yüzde 17,4 payla Türkiye’nin toplam ihracatı içinde lider konumunu korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verileri, sektörün 9 aylık ihracatının 29,7 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Aynı dönemde otomobil ihracatı değer bazında yüzde 8 artışla 8,4 milyar dolar olurken, ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 artış kaydetti.

Yerli araç payı otomobilde yüzde 29 oldu

2025’in ocak-eylül döneminde iç pazar da büyümeye devam etti. Toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 958 bin 847 adet seviyesine ulaştı.

Otomobil pazarı yüzde 10 artışla 742 bin 687 adede çıktı. Ticari araç pazarında ise yüzde 4 büyüme gözlenirken, hafif ticari araç satışları yüzde 6 yükseldi. Ağır ticari araç pazarında yüzde 7 daralma yaşandı.

Bu dönemde otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 29, hafif ticari araçlarda ise yüzde 21 olarak kaydedildi

Sektör liderliği devam ediyor

OSD verileri, otomotiv sektörünün hem üretim hem ihracat performansında istikrarlı bir artış eğilimini koruduğunu ortaya koydu. Türkiye’nin en yüksek ihracat payına sahip sektörü olan otomotiv sanayii, 2025’in ilk 9 ayında da ekonomiye en fazla döviz kazandıran sektör konumunu sürdürdü.