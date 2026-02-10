Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, ECB Yıllık Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin görünümü ve para politikasının seyrine dair önemli mesajlar verdi.

“Veriye dayalı ve toplantı bazlı yaklaşımı sürdürüyoruz”

Güncellenen analizlerin, enflasyonun orta vadede ECB’nin yüzde 2’lik hedefi etrafında kalıcı bir dengeye ulaşacağını ortaya koyduğunu belirten Lagarde, mevcut belirsizlik ortamında izlenen politikanın önemine dikkat çekti.

Lagarde, “Enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefimizde sürdürülebilir biçimde istikrar kazanmasını bekliyoruz. Bu süreçte veriye dayalı ve toplantı bazlı yaklaşımımız etkili olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı, fiyat istikrarının korunmasının Avrupa ekonomisini güçlendirme çabalarının temel unsurlarından biri olduğunu vurgularken, ekonomik dayanıklılık ve rekabet gücünün yalnızca para politikasıyla sınırlı olmadığını, daha geniş bir politika çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Yapısal reform vurgusu

Avro Bölgesi’nde düşük verimlilik ve zayıf büyüme performansının süregelen bir risk oluşturduğunu belirten Lagarde, yasama organlarına çağrıda bulundu. Lagarde, sürdürülebilir büyüme için gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Dijital Avro Avrupa için stratejik öneme sahip

Merkez bankası parasının geleceğine ilişkin kapsamlı bir çerçeve çizen Lagarde, nakit kullanımının varlığını sürdüreceğini ancak dijital avronun Avrupa’nın ekonomik egemenliği açısından kritik bir rol oynayacağını söyledi.

Lagarde, dijital avronun tamamen Avrupa altyapısına dayanacağını belirterek, “Bu proje, ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığı azaltacak ve nakit paranın gizlilik anlayışını dijital dünyaya taşıyan güvenli bir çözüm sunacaktır” dedi.

Dijital avronun, Avrupa ekonomisi için stratejik bir koruma mekanizması işlevi göreceğini ifade eden Lagarde, kritik ödeme sistemlerinde dışa bağımlılığın bu yolla sınırlandırılacağını kaydetti.

Tokenizasyon ve dijital varlık ekosistemi

ECB’nin yalnızca bireysel ödemelere odaklanmadığını vurgulayan Lagarde, dijital varlık ekosistemine yönelik çalışmalara da değindi. Tokenizasyonun sunduğu potansiyelin ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Lagarde, bu alandaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Enflasyon verileri ve piyasa beklentileri

Öte yandan, yılın başında enerji fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle Avro Bölgesi’nde enflasyon, ocak ayında yüzde 1,7 seviyesine gerileyerek ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin altında kaldı.

ECB, orta vadede enflasyonun yeniden hedef seviyeye yaklaşacağını öngörürken, bazı analistler avronun son dönemdeki değer kazanımının bu beklenti üzerinde risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ECB, Avro Bölgesi genelinde sağlıklı ve dengeli bir ekonomik yapı için enflasyonun yüzde 2 düzeyinde seyretmesini temel hedef olarak koruyor.