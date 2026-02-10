2002'de limited şirket olarak kurulan ve 2015'te anonim şirkete dönüşen Ata Turizm, Sacred House Otel, Cappamasa Restoran, Kapadokya Balloons ve Dorak Madencilik gibi güçlü markalarıyla dikkat çekiyor. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı mevcut kiraladığı taşınmazların satın alınması ve kapasite artırımı projelerinde değerlendirmeyi planlıyor.

Ata Turizm halka arz takvimi ve fiyat bilgileri

ATATR koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisseler için talep toplama süreci 11-12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar sürecek başvuru döneminde yatırımcılar tercih ettikleri aracı kurum veya banka üzerinden taleplerini iletebilecek.

Şirketin belirlediği hisse fiyatı 11,20 TL seviyesinde. Toplamda 280 milyon lot dağıtılacak ve eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka açıklık oranı yüzde 34,9 olarak planlandı. Tera Yatırım Menkul Değerler'in liderlik ettiği konsorsiyum, süreci yönetiyor.

Ata Turizm halka arzı kaç lot verir

Katılım sayısına göre tahmini lot dağılım tablosu şu şekilde hesaplandı: 150 bin kişilik katılımda yaklaşık 747 lot (8.366 TL değerinde), 250 bin katılımcıda 448 lot (5.017 TL), 350 bin başvuruda 320 lot (3.584 TL), 500 bin yatırımcıda 224 lot (2.508 TL), 700 bin katılımda ise 160 lot (1.792 TL) dağıtım öngörülüyor.

ATATR halka arzına hangi bankalar ve aracı kurumlar katılıyor

Halka arza oldukça geniş bir konsorsiyum eşlik ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, DenizBank, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank ve QNB Bank başta olmak üzere çok sayıda banka müşterilerine bu fırsatı sunuyor. Aracı kurum cephesinde ise A1 Capital, Gedik Yatırım, İş Yatırım, Ak Yatırım, İnfo Yatırım, İntegral Yatırım, Halk Yatırım ve Ziraat Yatırım gibi kurumlar yer alıyor.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir detay var: Ata Turizm hisseleri katılım endeksine uygun değil. Ayrıca halka arz sonrasında 30 günlük fiyat istikrarı sağlanacak ve 1 yıl boyunca ortak ile ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.