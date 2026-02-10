Son Mühür- Altın fiyatları, iki günlük yükselişin ardından haftanın ikinci işlem gününde sınırlı bir geri çekilme yaşadı. ABD’de bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşunu koruması, ons altının 5 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmasını sağladı.

Ons altın 5 bin doların üzerinde

Spot altın, yüzde 0,7’lik düşüşle ons başına 5 bin 29,49 dolara geriledi. Değerli metal, pazartesi günü doların bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerine inmesiyle yüzde 2 oranında yükselmişti. Altın, 29 Ocak’ta 5 bin 594,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 düşüşle 5 bin 52 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altında aşağı yönlü hareket

Ons altındaki gerilemeye paralel olarak iç piyasada da gram altında düşüş izlendi. Gram altın, yüzde 1’lik kayıpla 7 bin 43 lira seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Gümüşte yüksek oynaklık

Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanma sürüyor. Spot gümüş, önceki seansta yaklaşık yüzde 7 yükseldikten sonra yüzde 2,1 düşüşle 81,64 dolara indi. Gümüş, 29 Ocak’ta 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Analistler, gümüş piyasasında spekülatif işlemler nedeniyle oynaklığın daha yüksek seyrettiğine dikkat çekiyor.

Fed beklentileri öne çıkıyor

Piyasa çevreleri, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve jeopolitik rekabetin uzun vadede altına olan talebi destekleyebileceğini belirtirken, kısa vadede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Dolar zayıf, yen güçlü

ABD doları, önceki günkü sert kayıpların ardından toparlanma çabası gösterirken, Japon yeni Başbakanı Sanae Takaichi’nin seçim zaferi sonrası elde ettiği kazanımları korudu. Doların zayıf seyri, değerli metallere yönelik ilgiyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Faiz indirimi beklentisi

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, iş gücü artışındaki yavaşlama ve verimlilikteki yükseliş nedeniyle önümüzdeki aylarda istihdam artışlarının zayıflayabileceğini ifade etti. Bu değerlendirme, Fed içinde süren faiz indirimi tartışmalarını da gündemde tutuyor. Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi beklerken, ilk adımın haziran ayında atılabileceğini öngörüyor. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü bir görünüm sergiliyor.