Son Mühür- 2025'in hayal kırıklıkları listesinde zirveyi zorlayan Borsa İstanbul'da küçük yatırımcının umut yolculuğu önümüzdeki yıla kaldı.

Bu yılki getirisi altın ve mevduat faizinin çok gerisinde kalan endeksin 2025 performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul 9.858 seviyesinden başladığı 2025 yılını 11.300 yaklaşık seviyesinden kapatıyor. Diğer dünya borsalarına göre en düşük performansı gösteren borsalardan birisi biz olduk.'' hatırlatmasında bulundu.

Dört aydır yatay seviyede...



''2025 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında yaşadığımız gerilimler uygulanan dezenflasyon politika Borsa İstanbul tarafına yaramadı.'' diyen Bilen,

''Altıncı ayda başlattığı ve 11.605 seviyesini gördüğü yükseliş hareketini devam ettiremeyen borsa yaklaşık dört aydan bu yana zaten yatay seyrini sürdürüyordu. Faiz düşüşleri ile birlikte bankacılık endeksi biraz hareket gösterse de Borsa İstanbul 100 endeksi yatay kaldı.

Hisse bazında gene hareketler yan kağıtlardaki hareketler devam etti ancak genel anlamda enflasyona karşı kayıpta olan bir borsa yılı yaşadık.

Mevduat faizlerini yüksek olması altının yatırımcısına yüksek kazanç sağlaması ve kripto paralardaki yüksek performans sebebiyle yatırımcıların tercihinin 2025 yılında borsa olmadığını söyleyebiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu.



2026'dan beklentiler ne?



''2026 yılı içerisinde de ilk birkaç ay yatay seyirde kalma ihtimali var. Özellikle Ocak Şubat ayları enflasyon rakamları faiz indirimlerini sürekliliği konusunda bize daha iyi bir fikir vereceği için öncelikle enflasyonun yönü konusunda yatırımcılar daha net bir görünüm isteyeceklerdir.'' diyen Murat Bilen,

''Ancak genel tecrübemiz doğrultusunda 2024 ve 25’in kayıplarının 2026 yılında telafi edileceği beklentimiz var. Endeksin 14.000 16.000 aralığında 2026’yı tamamlayacağını bekleyenlerin sayısı oldukça fazla. Fakat gerçek bir telafi için endeksin 16.000 18.000 aralığına tırmanması gerekiyor.

Beklentilerimizin gerçekleşmesi halinde bu noktalara doğru tırmanma olasılığımız tabii ki mevcut. 2026 yılında da 2025’ten devraldığımız Ukrayna Rusya Savaşı ve Suriye’deki gelişmeler bizim ana gündem maddemiz olmaya devam edecek. İç siyasetteki gelişmeleri de yakından takip ediyor olacağız.'' mesajı verdi.

