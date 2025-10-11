Son Mühür- Dünyanın en bütük iki ekonomisi arasında yeni bir ticaret savaşının başlayacağı endişesi piyasaları sarstı.

Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinde "büyük bir artış" düşündüğünü söylemesinin ardından hisse senetleri sert bir düşüş yaşadı; Nasdaq yüzde 2'den fazla düştü, Hazine tahvil getirileri düştü ve ABD doları zayıfladı .

Teknolojiyle ilgili hisseler, Wall Street'teki en büyük düşüşler arasında yer aldı ve yarı iletkenler endeksi yüzde 3,7 düştü.

ABD'de listelenen Çinli şirketlerin hisseleri de düştü. E-ticaret şirketi Alibaba Group Holding yaklaşık yüzde 7, JD.com Inc ise yüzde 5,6 düştü.



İki liderin görüşmesi zora girdi...



Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile iki hafta içinde Güney Kore'de planlandığı gibi bir araya gelmesinin bir anlamı olmadığını söyledi.

Truth Social'da yayınlanan paylaşımında ABD'nin Çin ithalatına yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış planladığını belirtti.

ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasının ardından Brent petrol yüzde 4'3 varan düşüşle 62.68 dolara kadar geriledi.

