Son Mühür / YENİ Parti İzmir teşkilatında ilçe kongreleri bugün itibarıyla başlıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ön seçim maratonunun ardından bugün İzmir’in 11 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerde delegeler sandık başına giderek yeni dönem ilçe başkanlarını belirleyecek.

İzmir genelindeki ilçe kongreleri 3-6 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Bugün Aliağa, Balçova, Bayraklı, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Konak, Menderes ve Selçuk’ta delegeler sandık başına gidecek.

11 ilçede başkanlar belli olacak

Aliağa’da mevcut İlçe Başkanı Barış Eroğlu, Balçova’da mevcut başkan Murat Aküzüm, Bayraklı’da Münir Demir, Dikili’de ise Emre Kırlı tek aday olarak ilçe başkanlığı için yarışacak.

Gaziemir’de ön seçimde mevcut başkan Çağrı Şırlancı’ya karşı rakibi Orkan Yılmaz öne çıkarken; Yılmaz bugün kongreye tek aday olarak girecek. Karabağlar’da Volkan Gürboğa, Karaburun’da Yasemin Atalay ve Kemalpaşa’da Ahmet Yılmaz da kongrelerde tek aday olarak delegenin kantarına çıkacak.

Güven oyu isteyecekler

(Serkan Kalmaz)

Konak’ta Serkan Kalmaz, Menderes’te Mehmet Emin Işık ve Selçuk’ta İpek Onbaşıoğlu da mevcut başkanlar olarak tek adaylı kongrelerde ilçe başkanlığı için delegelerin güven oyuna talip olacak.