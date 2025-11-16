İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Karşıyaka Mavişehir’de yapımı yaklaşık 10 yıl önce başlayan ancak yüzde 30 seviyesinde durdurularak kaderine terk edilen opera binasının içini yerinde inceleyerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, belediyenin yıllardır tamamlayamadığı projeyi “İzmirlinin parasının gömüldüğü bir enkaz” olarak nitelendirdi.

“3 milyar TL’lik beton yığını… İçeride çamur, çukur ve çöp var”

Yıldız, yapının içine girerek şantiye alanındaki son durumu görüntüledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Burası Karşıyaka Opera Binası. CHP belediyeciliğini özetleyen 3 ‘Ç’ ile karşı karşıyayız: Çamur, çukur ve çöp. Yıllardır İzmir’in parasını bu devasa beton yığınına gömdüler. Bugünün rakamlarıyla yaklaşık 3 milyar TL harcandı ama ortada eser diye sunulabilecek tek bir şey yok. İçeride ne bir düzen, ne bir çalışma, ne de bir plan var. Sadece moloz, pas, çamur ve sahipsizlik.”

“Opera binasının ne olacağına bile karar verilememiş”

Yıldız, opera binasının yalnızca yarım kalmış bir proje olmadığını, kentin kaynaklarının bilinçsizce heba edildiği bir sembole dönüştüğünü söyledi:

“Opera binasını nasıl değerlendireceklerine bile karar verememişler. Proje yıllardır aynı halde bekliyor. İzmir’in en değerli bölgelerinden birindeki bu yapının bu şekilde çürümeye terk edilmesini kabul etmek mümkün değil.”

“Bir İzmirli olarak içim yanıyor”

Güvenlik önlemlerinin bile alınmadığını belirten Yıldız, şantiyenin tamamen sahipsiz bırakıldığını vurguladı:

“Ortada ne bir görevli var ne de bir denetim mekanizması. Yıllarca dışarıdan ‘bitmeyen opera binası’ diye baktığımız bu yapının içi çok daha vahim. Bir İzmirli olarak içim yanıyor. Bu kent, bu tabloyu hak etmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır eser değil, eser görünümlü enkazlar üretiyor. Mavişehir Opera Binası bunun en açık örneğidir.”

Yıldız: “Bu projeyi İzmir'e yakışır hâle getirmek için takipçisi olacağız”

“Bizim derdimiz polemik değil, İzmir’in geleceğidir. Bu opera binası, doğru yönetilseydi kente değer katacak büyük bir kültür yatırımı olabilirdi. Ama şu anda hem ekonomik hem mimari açıdan büyük bir kayıp. Biz AK Parti Grubu olarak bu projenin akıbetini yakından takip edeceğiz. Bu enkazın İzmir’e yakışır bir esere dönüşmesi için gereken her adımı atacağız.”