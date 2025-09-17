Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmalarında bugün İzmir’in beş temsilcisi sahaya çıkıyor. Aliağa FK, Bornova 1877 SK, Karşıyaka, Menemen FK ve Altınordu, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Aliağa FK ile Bornova FK Karşı Karşıya

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, TFF 3. Lig temsilcisi Bornova 1877 SK’ya konuk olacak. İzmir derbisi niteliğindeki karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammed Seyda Demirel yönetecek. Demirel’in yardımcılıklarını Mert Şahin ve Emrah Ulucay üstlenecek.

Aliağa FK bu sezon ligde 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bornova 1877 SK ise TFF 3. Lig 4. Grup’ta çıktığı 2 maçta 2 beraberlik elde etti.

Karşıyaka Bursa Yıldırımspor’u Ağırlıyor

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezona iyi başlayan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Bursa Yıldırımspor’u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalarla, gerekirse penaltılarla mağlup eden taraf tur atlayacak. Geçen yıl aldığı 2 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle iç sahada 5 aydır taraftarıyla buluşamayan Karşıyaka, bu mücadelede yeniden taraftarıyla kavuşacak.

Menemen FK Eskişehir Anadolu’yu Konuk Edecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur’da Eskişehir Anadolu’yu konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İzmir ekibi kupadaki ilk maçına çıkarken, Eskişehir temsilcisi ise 1. Tur’da Bartınspor’u eleyerek ikinci maçına hazırlanıyor.

Altınordu Kütahyaspor Karşısında Moral Arayacak

Ligde henüz galibiyet alamayan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur’da Kütahyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-lacivertli ekip, Dumlupınar Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçta galip gelerek tur atlamayı hedefliyor.